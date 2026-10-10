Tạo động lực tăng trưởng từ khu, cụm công nghiệp

Nhà máy thủy sản Minh Phú - Khánh vừa mới đưa vào hoạt động tại Khu công nghiệp Khánh An. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tỉnh Cà Mau đang chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư tại khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Mục tiêu là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương và tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số cho tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Theo quy hoạch tỉnh Cà Mau có 1 khu kinh tế với tổng diện tích 10.801,95 ha, 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.664,31 ha và 35 cụm công nghiệp tổng diện tích 1.946,68 ha. Đến nay tỷ lệ lấp đầy giữa các khu công nghiệp chưa đồng đều, nguyên nhân chính là hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối chưa hoàn thiện.

Thống kê của UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, hiện chỉ có 3 khu công nghiệp đã được triển khai đầu tư hạ tầng và có dự án hoạt động như: Khu công nghiệp Khánh An tỷ lệ lấp đầy đạt 68,75%, Khu công nghiệp Trà Kha đạt 89,45%, còn lại Khu công nghiệp Hòa Trung đạt 11,21%.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho hay, khu công nghiệp Khánh An và khu công nghiệp Trà Kha có tỷ lệ lấp đầy cao hơn vì đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, có quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các dự án thứ cấp. Riêng khu công nghiệp Hòa Trung đang trong quá trình hoàn thiện các điều kiện thu hút đầu tư, quỹ đất có khả năng tiếp nhận dự án còn hạn chế và phân bố chưa tập trung.

Cà Mau xác định việc thu hút doanh nghiệp đầu tư khu, cụm công nghiệp nhằm tạo đà cho tăng trưởng. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Các khu công nghiệp còn lại đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện các thủ tục và tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư. Từ đầu năm 2026 đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế chỉ mới thu hút được 4 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 4.064,354 tỷ đồng, điều chỉnh 10 dự án, vốn đăng ký tăng 526,5 tỷ đồng. Tính đến nay có 77 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 27.695 tỷ đồng.

Còn tại 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.946,68 ha, chỉ có 1 khu cụm công nghiệp ở phường Lý Văn Lâm đang có nhà đầu tư vào đầu tư, có 2 cụm công nghiệp thành lập mới là cụm công nghiệp Chủ Chí và Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ. Còn lại đang được xúc tiến, mời gọi đầu tư theo lộ trình.

Theo ông Dương Hoài Nam - Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau, nhìn chung các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp đã thu hút được lượng vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Dự kiến giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đóng góp đáng kể vào tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu chung của tỉnh, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư còn gặp một số khó khăn nhất định, vì chưa có quỹ đất sạch tại một số khu công nghiệp. Việc thu hút được nhà đầu tư hạ tầng còn hạn chế nên chưa đủ điều kiện để tiếp nhận các dự án thứ cấp. Đồng thời, việc thu hút mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp gặp khó khăn vì suất đầu tư lớn, hạ tầng giao thông chưa phát triển.

Giao thông đường thủy kết nối với Khu công nghiệp Khánh An. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quyết định xây dựng Đề án phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, vốn, lao động, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và bảo đảm yêu cầu về môi trường, quốc phòng an ninh.

Mục tiêu đề án có 100% khu công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tỷ lệ nhà đầu tư mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp hàng năm tăng 20%, giá trị sản xuất tăng từ 12% trở lên. Đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Trà Kha đạt từ 95% trở lên, Khu công nghiệp Khánh An đạt từ 98% trở lên, Khu công nghiệp Tắc Thủ đạt từ 60% trở lên. Đối với cụm công nghiệp, giai đoạn 2026 - 2030, tập trung mời gọi đầu tư, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 71% vào năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho hay, địa phương quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư với mục tiêu phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế tạo linh kiện, máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bảo quản, công nghiệp chế biến, công nghệ xanh, sạch, thân thiện môi trường, gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường kêu gọi theo hình thức xã hội hóa, tìm các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.

Đẩy nhanh giải pháp thực hiện Đề án phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026 – 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ nhiệm vụ, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện. Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức triển khai đề án, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức công bố quy hoạch, quản lý quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định. Đồng thời, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường vào các khu, cụm công nghiệp, khi kinh tế trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả bền vững.