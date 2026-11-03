Tạo động lực tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ cho Hưng Yên

Chiều 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Hội nghị chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, với chủ đề "Tiên phong công nghệ - Khơi thông nguồn lực - Bứt phá tăng trưởng".

PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Trong định hướng được nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Hội nghị được kỳ vọng tạo diễn đàn kết nối giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó nhận diện các vấn đề thực tiễn, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển.

TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, trong thông điệp của hội nghị cũng nhấn mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không đơn thuần là thành lập doanh nghiệp mới, mà còn là quá trình đổi mới tư duy, công nghệ và phương thức tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số được định hướng bắt đầu từ những nhu cầu thiết yếu như quản trị đơn hàng, quản lý kho, kế toán, chăm sóc khách hàng, truy xuất nguồn gốc và kết nối bán hàng trên nền tảng số.

Việc lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và năng lực tài chính được xem là yếu tố quan trọng để giảm chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Trong quản lý nhà nước, ứng dụng dữ liệu và công nghệ số hướng tới rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Bên cạnh thúc đẩy ứng dụng công nghệ, Hưng Yên đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường và nguồn lực đầu tư.

Hội nghị tập trung vào bốn nhóm nội dung: nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh; kết nối đầu tư và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Trong đó, việc hình thành danh mục các vấn đề ưu tiên cần giải quyết được xác định là cơ sở để lựa chọn công nghệ, đối tác và phương thức triển khai phù hợp.

Theo TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, để khoa học và công nghệ trở thành động lực tăng trưởng, cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa chính quyền, nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia định hướng tham gia kết nối chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường; hỗ trợ đưa sáng kiến, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thúc đẩy các mô hình có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới năm 2026, đồng thời giới thiệu Chương trình hành động thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình tập trung kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội; hỗ trợ phát triển dự án, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa ý tưởng và mở rộng thị trường.

Sau hội nghị, các vấn đề ưu tiên về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được định hướng phân loại theo thẩm quyền giải quyết.

Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cần được xác định rõ; các vấn đề liên vùng phải có cơ chế phối hợp; những khó khăn vượt thẩm quyền cần tổng hợp, kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét tháo gỡ.

Cùng với đó là yêu cầu xây dựng chương trình hành động có mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm thực hiện cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, các tổ chức nghiên cứu đẩy mạnh chuyển giao và dự án khởi nghiệp có cơ hội thương mại hóa sản phẩm.

Trong giai đoạn 2026-2030 là chuyển các ý tưởng thành giải pháp ứng dụng, đưa công nghệ vào nâng cao năng suất và biến hoạt động kết nối thành những chương trình hợp tác có kết quả đo lường được.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đây cũng là yêu cầu được Hưng Yên đặt ra khi xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng của địa phương.