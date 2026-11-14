Tạo động lực phát triển từ những tuyến đường mới ở Minh Lương

Niềm vui bên những tuyến đường mới

Những tuyến đường mới ở xã Minh Lương giúp học sinh đi lại thuận lợi.

Trên tuyến đường bê tông rộng 6 m dẫn vào thôn Minh Hạ, xã Minh Lương, em Ngô Thị Bích Thu, học sinh Trường THCS Minh Lương dễ dàng điều khiển chiếc đạp xe điện đến trường. Cách đây không lâu, đoạn đường này từng là nỗi ám ảnh đối với học sinh và người dân nơi đây mỗi khi trời mưa.

Niềm vui của Bích Thu cũng là niềm vui chung của hàng trăm học sinh và người dân thôn Minh Hạ trong năm 2026. Đường mới giúp các em đến trường nhanh hơn, bà con cũng bớt lo khi đi lại vào mùa mưa.

Các tuyến đường bê tông được nâng cấp có lòng đường rộng 6 m, lớp bê tông dày 20 cm.

Những tuyến đường được mở rộng là kết quả của sự chung sức giữa cấp ủy, chính quyền và người dân các dân tộc xã Minh Lương trong xây dựng giao thông nông thôn.

Theo báo cáo của UBND xã Minh Lương, năm 2026, xã đăng ký và được phê duyệt triển khai 10 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 7,25 km, kinh phí thực hiện hơn 20 tỷ đồng. Trong số này, 3 tuyến đã thi công đạt 90% khối lượng, dự kiến bàn giao trước ngày 30/12/2026. 7 tuyến còn lại đang thi công hạng mục đào, đắp nền đường.

Đứng trước tuyến đường đang hoàn thiện qua thôn nhà, ông Lương Văn Tiến, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương cho biết: “Tôi tin khi đường lớn mở ra, kinh tế của bà con sau này sẽ ngày càng phát triển, khấm khá hơn”.

Đường rộng hơn giúp người dân thuận tiện vận chuyển nông sản đi bán, đưa vật tư về phục vụ sản xuất. Đây cũng là điều kiện để các hộ đầu tư sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

Theo báo cáo của UBND xã Minh Lương, dù được cấp trên quan tâm, việc triển khai các công trình giao thông trên địa hình miền núi vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng biến động và mưa lớn kéo dài.

Nhiều tuyến đường giao thông ở xã Minh Lương đang được mở rộng nền đường.

Phát huy kết quả của phong trào “Tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất”, cấp ủy, chính quyền xã Minh Lương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng để làm đường. Khi có mặt bằng, các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Nhiều hộ dân ở xã Minh Lương tự nguyện hiến đất, tài sản để làm đường.

Ông Lương Đức Thi - Giám đốc Công ty TNHH Đức Thi, cho biết: “Trước khi triển khai thi công, bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Vì vậy, đơn vị chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tuyến đường để bà con đi lại thuận tiện trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027”.

Đổi thay ở Minh Lương.

Ông Đặng Xuân Phương - Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương, cho biết: “Các tuyến đường hoàn thành không chỉ kết nối liên thôn, kết nối với trục đường chính của xã giúp lưu thông hàng hóa, đi lại an toàn, mà còn là cơ sở để địa phương tiếp tục đầu tư hệ thống chiếu sáng, cảnh quan và camera an ninh. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn xã”.

Rời Minh Lương khi chiều buông xuống trên những bản làng yên ả, chúng tôi vẫn thấy ô tô, xe máy qua lại trên những tuyến đường bê tông mới, tiếng cười nói của người dân ven đường. Những đổi thay đó cho thấy hiệu quả của các chính sách xây dựng nông thôn mới ở Minh Lương.