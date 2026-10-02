Tạo động lực phát triển mới cho ngành công thương khu vực phía bắc

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, năng lượng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực bứt phá hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, ngành công thương các địa phương cần chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong liên kết vùng; cần tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi; gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ; kết nối các khu, cụm công nghiệp với hệ thống cảng biển, cửa khẩu và trung tâm logistics.

Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Do đó, hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề trọng tâm: Đánh giá sát khả năng hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, tập trung đánh giá đóng góp của các ngành, dự án trọng điểm trong quý IV; xác định rõ nguyên nhân, giải pháp đột phá và trách nhiệm thực hiện đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

Cùng với đó là tháo gỡ triệt để vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi thẳng vào các khó khăn cản trở doanh nghiệp, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn.

Cụ thể hóa nội dung liên kết vùng thành nhiệm vụ, kế hoạch khả thi, trọng tâm là kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp đầu chuỗi; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ; kết nối khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics; khai thác thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phối hợp giữa Bộ Công thương với các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phố và các cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp nhiều tham luận chất lượng, tập trung vào cơ chế phối hợp chuỗi ngành hàng, tuyến logistics, chuyển đổi số, sử dụng năng lượng tiết kiệm và phát triển sản xuất sạch.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, phát triển thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Công thương thành phố Hải Phòng cũng ký kết hợp tác với các sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp công nghệ, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển kinh doanh trực tuyến, tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.