ĐBP - Sở hữu di tích lịch sử đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa đa dạng của 19 dân tộc, Điện Biên có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên với nhiều điểm nghẽn được chỉ ra tại hội nghị gặp mặt đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm 2026 do UBND tỉnh tổ chức, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ chính quyền đến cộng đồng doanh nghiệp để đánh thức tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Du khách tham quan di tích Đồi A1.

Đến Điện Biên, du khách có thể tìm hiểu quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, khám phá vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc hay trải nghiệm cuộc sống ở những bản vùng cao, tìm hiểu phong tục, tập quán, ẩm thực của đồng bào các dân tộc. Mỗi vùng đất đều có những câu chuyện và nét văn hóa riêng, tạo nên hành trình khám phá nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả; sản phẩm thiếu tính liên kết, trải nghiệm chưa đủ chiều sâu; hệ thống dịch vụ và nguồn nhân lực cần tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, khả năng kết nối giao thông với các thị trường khách lớn vẫn là trở ngại đối với việc mở rộng lượng khách đến Điện Biên.

Du lịch cộng đồng được tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển. Trong ảnh: Nhảy sạp của dân tộc Thái tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ.

Năm 2027, Điện Biên phấn đấu đón trên 1,85 triệu lượt khách, thời gian lưu trú bình quân đạt 3,2 ngày, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.450 tỷ đồng; tăng trưởng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống dự ước đạt 13,5%.

Những sự kiện như Lễ hội Hoa Anh Đào, Lễ hội Hoa Ban, Festival ẩm thực quốc tế - Điện Biên 2027, hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà - Mường Lay cùng lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn, thu hút du khách tới Điện Biên.

Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh tập trung phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh, bền vững; khai thác chiều sâu các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và bản sắc các dân tộc. Cùng với đầu tư, nâng cấp các điểm đến, tỉnh chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng những sản phẩm có tính khác biệt, gắn với đời sống và văn hóa bản địa.

Công nghệ số mở thêm hướng tiếp cận mới trong quảng bá, giới thiệu điểm đến. Việc trình diễn công nghệ 3D Mapping và ra mắt hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide với chủ đề “Ký ức Điện Biên” tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ mới đây là một dấu ấn đáng chú ý. Cùng với đó, tỉnh định hướng phát triển bản đồ du lịch số, mã QR giới thiệu điểm đến, thuyết minh tự động, tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và kết nối với những thị trường khách trọng điểm.

Để những định hướng phát triển đi vào thực tiễn, những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch đã được trao đổi thẳng thắn tại hội nghị gặp mặt đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm 2026 do UBND tỉnh tổ chức chiều 23/11.

Từ góc nhìn của những người trực tiếp làm du lịch, câu chuyện hàng không tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn. Bà Tạ Thị Tú Uyên, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel đánh giá cao những đổi mới trong quảng bá điểm đến của tỉnh, nhất là việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping và hệ thống Audio Guide. Tuy nhiên, Điện Biên cần tiếp tục mở rộng hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ, kết nối trải nghiệm số để nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách. Để khai thác hiệu quả thị trường khách phía Nam, việc tháo gỡ điểm nghẽn hàng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bà Uyên đề xuất tỉnh Điện Biên nghiên cứu giải pháp kích cầu, duy trì đường bay Điện Biên - TP. Hồ Chí Minh ổn định, đồng thời phối hợp với các đơn vị hàng không xây dựng tour, tuyến gắn với những chuyến bay định kỳ từ 3 - 5 ngày. Những hành trình trải nghiệm riêng biệt như khám phá A Pa Chải, tìm hiểu văn hóa người Hà Nhì, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa cũng là hướng đi có thể tạo dấu ấn riêng cho du lịch Điện Biên.

Anh Trần Văn Sơn, nhà sáng tạo nội dung tại Điện Biên nêu ý kiến về vấn đề quảng cáo, ứng dụng AI.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, anh Trần Văn Sơn, nhà sáng tạo nội dung tại Điện Biên cho rằng, khôi phục đường bay mới chỉ là bước đầu. Muốn duy trì hoạt động lâu dài cần có giải pháp thu hút nguồn khách ổn định. Công tác quảng bá cần đổi mới mạnh mẽ hơn, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chạy quảng cáo và khai thác hiệu quả các nền tảng số để hình ảnh Điện Biên đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.

Ở góc độ quản lý hạ tầng, ông Bùi Văn Luyện, Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh vai trò của hàng không trong kết nối, thu hút khách từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là con đường ngắn nhất để đưa du khách đến Điện Biên. Tuy nhiên, muốn khai thác hiệu quả lợi thế này, hoạt động du lịch phải được triển khai đồng bộ, từ xây dựng sản phẩm, tổ chức tour, tuyến đến quảng bá và kích cầu thị trường.

Không chỉ kết nối trong nước, khả năng mở rộng hành trình du lịch xuyên biên giới được nhiều đại biểu quan tâm... Mặc dù vậy, việc tổ chức tour du lịch khu vực biên giới, đón khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm phải bảo đảm quy định pháp luật. Với hành trình A Pa Chải - Long Phú, việc nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế là vấn đề cần được quan tâm, bởi phạm vi di chuyển của du khách sử dụng giấy thông hành hiện còn hạn chế. Lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh trong khuôn khổ quy định.

Nhiều môn thể thao truyền thống các dân tộc thu hút du khách. Trong ảnh: Trò chơi đánh cù (tù lu) của người Mông xã Tủa Chùa.

Những ý kiến tham gia, đề xuất của đại biểu cho thấy, phát triển du lịch không thể chỉ dựa vào lợi thế sẵn có mà cần sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ và thị trường. Cần thẳng thắn nhìn nhận du lịch Điện Biên vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng; hạ tầng còn thiếu đồng bộ, sản phẩm chưa thực sự đa dạng, chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực chưa đồng đều, liên kết giữa doanh nghiệp với địa phương còn hạn chế. Bởi vậy, cần khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm đặc sắc, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch.

Du lịch Điện Biên đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Từ những bản làng giàu bản sắc, di tích lịch sử đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mỗi giá trị cần được đánh thức bằng tư duy đổi mới và sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp, người dân. Khi những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ, các mắt xích trong chuỗi giá trị được kết nối, hành trình đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp sẽ thành công.