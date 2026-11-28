Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, ngày 27/11, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11. Lễ đón chính thức Thủ tướng Lào được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí trên cương vị Thủ tướng, có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Lào và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường. Để cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và cơ chế hợp tác; phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2026, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Hai lãnh đạo thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng. Thủ tướng Lào đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước, mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; đề nghị tiếp tục ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao; nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028-2032 và đẩy nhanh Dự án Trường đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mê Công, tình hình Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

* Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ do đồng chí Saleumxay Kommasith làm Thủ tướng, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời chúc sức khỏe và thăm hỏi thân thiết, khẳng định việc lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên trong hoạt động đối ngoại trên cương vị Thủ tướng thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào đối với quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh việc hai bên thống nhất thúc đẩy “gắn kết chiến lược” thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được thực hiện tích cực ở các cấp, từ lãnh đạo cấp cao đến các ủy ban chuyên trách và hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng; đề nghị Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; nâng cao hiệu quả các dự án viện trợ, khai thác tiềm năng về nông nghiệp sạch, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định, Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.