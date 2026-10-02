Tạo động lực mới cho ngành Công Thương khu vực phía Bắc

Tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới cho công nghiệp và thương mại

Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026 diễn ra tại TP. Hải Phòng, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và 9 tháng năm 2026, đồng thời nhận diện các điểm nghẽn, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, lãnh đạo Sở Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, logistics.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh: Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, ngành Công Thương các địa phương cần chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong liên kết vùng. Khu vực phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời sở hữu hệ thống cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông kết nối trong nước, quốc tế. Đây là những lợi thế lớn để phát triển sản xuất, thương mại và logistics, song cần được kết nối đồng bộ hơn để hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng có tính liên kết và sức cạnh tranh cao.

Liên kết vùng không chỉ dừng ở việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, mà cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và cơ chế hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp các địa phương. Trong đó, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi; gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ; kết nối các khu, cụm công nghiệp với hệ thống cảng biển, cửa khẩu và trung tâm logistics.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp đang phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, đặc biệt là các quy định về xuất xứ, tiêu chuẩn môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Do đó, ngành Công Thương địa phương cần đồng hành sát hơn với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, đa dạng hóa thị trường và chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Bên cạnh việc mở rộng xuất khẩu, các địa phương cần quan tâm khai thác hiệu quả thị trường trong nước, nhất là tại các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn và khu vực cửa khẩu. Việc phát triển hệ thống phân phối, thương mại điện tử, kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu dùng nội địa cần được triển khai đồng bộ, qua đó tạo thêm dư địa cho sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai. Bộ Công Thương và các địa phương cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phân cấp, phân quyền; đồng thời đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho năm 2027. Vì vậy, các địa phương cần đánh giá sát khả năng thực hiện từng chỉ tiêu, xác định rõ những nhiệm vụ còn khó khăn, những dự án và động lực tăng trưởng cần tập trung trong quý IV; đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể, có khả năng triển khai ngay”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tăng cường phối hợp, trao đổi và giải đáp trực tiếp những kiến nghị của địa phương; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong khu vực phía Bắc.

Hải Phòng phát huy vai trò đầu mối công nghiệp, logistics

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho rằng, hoạt động của ngành Công Thương tại mỗi địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với toàn vùng. Từ nguồn nguyên liệu, năng lượng, sản xuất đến lưu thông và xuất khẩu, nhiều hoạt động đều có sự liên kết qua nhiều địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, hiệu quả phát triển của khu vực phía Bắc không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực riêng của từng tỉnh, thành phố mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối hạ tầng, thị trường, dữ liệu và chính sách trong toàn vùng.

Hải Phòng xác định lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp và thương mại là điều kiện để thành phố phát huy vai trò cửa ngõ, hỗ trợ hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của các địa phương phía Bắc. Sau hợp nhất với Hải Dương, không gian phát triển mới tạo thêm điều kiện để kết nối các vùng sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và thị trường nội địa với cảng biển, sân bay, cửa khẩu và mạng lưới logistics.

“TP. Hải Phòng nhận thức rằng vai trò đầu mối chỉ có ý nghĩa khi góp phần giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho cả khu vực”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. GRDP ước tăng 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,14%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 320.890 tỷ đồng, tăng 16,08%. Hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của sự hỗ trợ từ Trung ương, liên kết với các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường kết nối công nghiệp, thương mại và logistics với các địa phương trong khu vực.

Từ thực tiễn đó, ông Hoàng Minh Cường đề nghị, tập trung vào những nội dung có thể triển khai ngay sau khi kết thúc, trong đó chú trọng kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các nhà sản xuất lớn; phối hợp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; chia sẻ dữ liệu về cung cầu, năng lực logistics và nhu cầu năng lượng; đồng thời phối hợp xử lý các vướng mắc liên tỉnh trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa và quản lý thị trường. Các địa phương trao đổi thẳng thắn về cơ chế phối hợp giữa các Sở Công Thương khu vực phía Bắc, xác định những chuỗi ngành hàng và tuyến logistics có tiềm năng liên kết, cũng như làm rõ những kiến nghị cần Bộ Công Thương và Chính phủ xem xét, giải quyết.

Theo ông Hoàng Minh Cường, để liên kết vùng đi vào thực chất, mỗi nội dung hợp tác cần gắn với cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và bước triển khai cụ thể. Qua đó, các kết quả của hội nghị có thể chuyển hóa thành những chương trình hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Liên kết vùng cần gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển sản xuất sạch hơn, thương mại điện tử và hệ thống thông tin thị trường; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Là địa phương đăng cai hội nghị, Hải Phòng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường kết nối cảng biển, logistics, công nghiệp và thương mại với các tỉnh, thành phố phía Bắc. Thành phố cũng sẵn sàng phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi, triển khai những sáng kiến được thống nhất tại hội nghị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026 vì vậy không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn mở ra yêu cầu mới về phương thức liên kết vùng. Từ kết nối chính sách đến kết nối hạ tầng, từ liên kết sản xuất đến logistics và thị trường, ngành Công Thương khu vực phía Bắc đang đứng trước yêu cầu hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của từng địa phương và cả vùng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, phát triển thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.Sở Công Thương Hải Phòng cũng ký kết hợp tác với các sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp công nghệ, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển kinh doanh trực tuyến, tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.