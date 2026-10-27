Tạo động lực mới cho hợp tác nghị viện Việt Nam - Pháp

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret tại cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng dự có: Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret; Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh; các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp và các cán bộ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret tại cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp sau khi được thành lập; đồng thời là dịp để các thành viên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Pháp, qua đó định hướng hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà nhấn mạnh, việc duy trì trao đổi thường xuyên giữa các nghị sĩ hai nước có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Thông tin về hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp cho biết, Quốc hội đang triển khai khối lượng công việc lập pháp lớn, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng kiến tạo phát triển, hoàn thiện thể chế.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Trong bối cảnh tình hình thực tiễn có nhiều thay đổi, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp nhấn mạnh vai trò của việc tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế trong quá trình hoàn thiện pháp luật, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Pháp về kinh nghiệm lập pháp và hoạt động nghị viện.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp mong muốn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì các kênh trao đổi, tăng cường kết nối đối tác và góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các thành viên Nhóm, đồng thời đánh giá cao vai trò của cơ chế nghị sĩ hữu nghị trong việc củng cố quan hệ giữa hai nước. Đại sứ mong muốn Nhóm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và đối tác Việt Nam - Pháp.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Đại sứ, sự phối hợp giữa cơ quan đại diện ngoại giao Pháp tại Việt Nam với các đối tác Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục, khoa học đến an ninh và các lĩnh vực khác. Với sự tham gia của những nghị sĩ từng học tập, công tác tại Pháp và đại diện cho các địa phương có quan hệ hợp tác với đối tác Pháp, Nhóm có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà trao quà lưu niệm cho Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ bày tỏ hy vọng tiến trình xem xét Hiệp định EVIPA tại Pháp sẽ có bước tiến trong thời gian tới; đồng thời ghi nhận những nỗ lực tích cực của Việt Nam trong tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU đối với thủy sản. Đại sứ cũng khẳng định Pháp coi trọng tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và quyền, lợi ích hợp pháp của các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và bảo đảm luật pháp quốc tế.