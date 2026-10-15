Tạo động lực mới cho hợp tác năng lượng Việt Nam - Australia

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về dự án “Chương trình Đối tác Việt Nam - Australia về tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực năng lượng (Aus4Growth lĩnh vực năng lượng)”.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong việc cụ thể hóa các cam kết hợp tác về năng lượng và chuyển dịch xanh thuộc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia được thiết lập vào tháng 3/2024.