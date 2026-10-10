Tạo động lực để Việt Nam và Gruzia phát huy vai trò cầu nối

Đại sứ Nguyễn Thành Lê. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Nhận lời mời của lãnh đạo Gruzia, Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm chính thức Gruzia từ ngày 12 - 14/10.

Việt Nam và Gruzia có quan hệ hữu nghị truyền thống từ thời Liên Xô trước đây. Hai Bộ Ngoại giao đã tiến hành Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng vào các năm 2013 và 2023 tại Hà Nội. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc (LHQ), về kinh tế - thương mại, kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao thông - vận tải, văn hóa - du lịch...

Nhân dịp chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Gruzia, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hoà Kazakhstan kiêm nhiệm Gruzia Nguyễn Thành Lê đánh giá, chuyến thăm sẽ tạo động lực để hai nước phát huy vai trò cầu nối: Gruzia tại Đông Nam Á và Việt Nam tại Nam Caucasus và không gian kinh tế Á – Âu.

Theo Đại sứ Nguyễn Thành Lê, quan hệ Việt Nam - Gruzia được vun đắp trên nền tảng hữu nghị truyền thống của hai dân tộc. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/6/1992, hai nước đã duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Những dấu mốc gần đây, như kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022, Tham vấn chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao năm 2023 và cuộc gặp lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2025, tiếp tục khẳng định quyết tâm chung trong việc phát triển quan hệ song phương.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Gruzia từ ngày 12 - 14/10/2026 của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Gruzia, đồng thời là dịp để lãnh đạo hai bên xác định những ưu tiên, định hướng và biện pháp cụ thể nhằm phát huy thế mạnh, khơi thông nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi nước. Phía Gruzia hết sức coi trọng và mong đợi chuyến thăm sẽ tạo nền tảng vững chắc, mở ra một chương mới cho hợp tác song phương, trong đó tin cậy chính trị được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Đại sứ Nguyễn Thành Lê cũng đưa ra nhận định về vai trò của Gruzia trong kết nối Việt Nam với khu vực Nam Caucasus đang phát triển năng động. Theo Đại sứ Nguyễn Thành Lê, Gruzia là miền đất quyến rũ của Nam Caucasus, nơi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện với di sản văn hóa phong phú, kiến trúc độc đáo và nền ẩm thực đậm đà bản sắc, đặc biệt là những dòng rượu vang gắn với truyền thống 8.000 năm lịch sử và lòng hiếu khách của người dân bản địa. Với vị trí địa lý và vai trò địa chính trị, chắc chắn Gruzia có thể trở thành cầu nối quan trọng của Việt Nam với Nam Caucasus và không gian kinh tế Á – Âu. Nằm tại vị trí liên thông với Biển Đen và châu Âu, đồng thời là mắt xích của Hành lang trung chuyển xuyên Caspi, Gruzia có lợi thế phát triển vận tải, trung chuyển và phân phối hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, giá trị của Gruzia vượt ra ngoài quy mô thị trường trong nước. Đây là địa bàn có thể nghiên cứu để kết nối đối tác, tổ chức phân phối và từng bước mở rộng hoạt động trong khu vực. Đại sứ Nguyễn Thành Lê cho rằng sự kết nối này mang tính hai chiều: Gruzia hỗ trợ Việt Nam tiếp cận Nam Caucasus; Việt Nam mở thêm cơ hội để Gruzia kết nối Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm sẽ tạo động lực để hai nước phát huy vai trò cầu nối cho nhau, đưa lợi thế địa lý và kinh tế thành lợi ích hợp tác thiết thực.

Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhận định triển vọng hợp tác trước hết nằm ở tính bổ trợ của hai nền kinh tế. Việt Nam có năng lực sản xuất, nguồn hàng đa dạng, thị trường lớn nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn; Gruzia có lợi thế về vị trí trung chuyển, dịch vụ, du lịch và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Kết hợp các lợi thế đó có thể tạo thêm giá trị cho cả hai bên. Trước hết là trong thương mại và nông nghiệp, Việt Nam có thể mở rộng xuất khẩu gạo, một số mặt hàng điện tử, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ; trong khi Gruzia có thể đưa rượu vang và các sản phẩm đặc trưng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Hai bên cũng có thể hợp tác về chế biến, bảo quản và phát triển chuỗi giá trị nông sản. Xây dựng, hạ tầng và logistics cũng là hướng hợp tác tiềm năng, kết nối năng lực của doanh nghiệp Việt Nam với nhu cầu phát triển của Gruzia. Du lịch, hàng không và dịch vụ số cũng cần được thúc đẩy thông qua kết nối doanh nghiệp, quảng bá điểm đến và nghiên cứu các phương án hợp tác khả thi.

Trong hợp tác triển vọng đó, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp hai bên trong thúc đẩy hợp tác giao thương, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa... Tuy nhiên, việc khai phá thị trường mới đòi hỏi thông tin chính xác, đối tác tin cậy và sự theo sát của cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng. Trên tinh thần đó, Đại sứ quán đặt trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, tiếp cận cơ quan chức năng và tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền... để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh và tuân thủ pháp luật Việt Nam và sở tại.