Tạo động lực cho y tế tư nhân phát triển

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (gọi tắt là Nghị quyết số 16) đã mở ra những định hướng mới cho hệ thống y tế, trong đó có việc phát huy nguồn lực y tế tư nhân.

Đầu tư có chiều sâu, nâng tầm chất lượng điều trị

Đồng Nai là một trong những địa phương có hệ thống y tế tư nhân phát triển thuộc tốp đầu cả nước. Toàn thành phố hiện có 13 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân, 111 phòng khám đa khoa tư nhân, hơn 2,4 ngàn phòng khám chuyên khoa và hơn 4 ngàn nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở dịch vụ y tế.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (phường Bình Phước) đầu tư máy CT Scanner 160 lát cắt tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Nhiều cơ sở đã đầu tư các loại máy móc, thiết bị hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Trong đó, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (phường Long Hưng) có hệ thống máy xạ trị tối tân để điều trị ung thư; triển khai Đơn vị Tim mạch can thiệp để điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp. Mới đây, Sở Y tế Đồng Nai đã ban hành quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động, nâng quy mô của bệnh viện từ 300 giường lên 380 giường; bổ sung Khoa Khám bệnh và Khoa Cấp cứu - Hồi sức cấp cứu vào cơ cấu tổ chức của bệnh viện. Điều này giúp bệnh viện mở rộng khả năng tiếp nhận, điều trị và chăm sóc người bệnh tại Đồng Nai cũng như các địa phương lân cận.

Trong khi đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai (phường Tam Hiệp) vừa đưa vào hoạt động Đơn nguyên thận nhân tạo với quy mô 22 giường, góp phần đáp ứng nhu cầu chạy thận đang rất lớn của bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Thuận, Giám đốc y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: Sau 13 năm hoạt động tại Đồng Nai, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô, từ 150 lên 250 giường. Bệnh viện cũng tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như: tim mạch can thiệp, chạy thận nhân tạo, tiếp tục nâng tầm các chuyên khoa: ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh. Bên cạnh đó sẽ đầu tư thêm một số dàn máy nội soi thế hệ mới, máy CT, MRI hiện đại.

Ở lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai (phường Trấn Biên) là một điểm sáng. Ông Lâm Hiền Vũ, Giám đốc Bệnh viện cho hay: Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ở Đồng Nai mà thời gian qua, bệnh viện hoạt động khá thuận lợi. Bệnh viện đang cải tạo khu vực phòng mổ để đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, bệnh viện chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình, đã thực hiện thuần thục các kỹ thuật thay khớp, tái tạo dây chằng; đẩy mạnh chuyên khoa ngoại thần kinh cột sống, điều trị thoát vị đĩa đệm bằng các phương pháp tối tân; đầu tư nhiều máy móc để phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu, điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trong lĩnh vực sản - nhi, Bệnh viện Âu Cơ (phường Long Bình) là một trong những cơ sở tư nhân có thế mạnh về chăm sóc thai sản, nhi khoa và hỗ trợ sinh sản. Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật thụ tinh nhân tạo IUI, đồng thời phối hợp với các trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện những kỹ thuật chuyên sâu như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mở ra cơ hội với những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Ở chuyên ngành mắt, toàn thành phố hiện có 4 bệnh viện tư nhân. Trong đó, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai (phường Tam Hiệp) đã triển khai phẫu thuật khúc xạ điều trị cận thị bằng công nghệ hiện đại. Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Biên Hòa (phường Tam Hiệp) cũng đầu tư kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quy trình phẫu thuật cận thị.

Còn tại phường Bình Phước, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước là một trong những cơ sở y tế tư nhân có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Bệnh viện có quy mô 160 giường bệnh, phát triển đa dạng chuyên khoa như: nội, ngoại, sản - phụ khoa, nhi, cấp cứu, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Đặc biệt, bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại như: hệ thống MRI 1.5 Tesla, máy CT 160 lát cắt ứng dụng AI, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị.

Tạo môi trường phát triển bền vững

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành y tế ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân đối với sự phát triển chung của toàn ngành. Khu vực này đã góp phần mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ, chia sẻ gánh nặng với hệ thống công lập và giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn khi có nhu cầu khám, chữa bệnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong bối cảnh Đồng Nai hướng đến mô hình đô thị sân bay hiện đại, xanh, thông minh, có chất lượng sống cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự báo sẽ tiếp tục tăng. Việc phát triển đồng bộ cả y tế công lập và tư nhân không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển hiện đại, có chất lượng sống cao. Đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy nguồn lực xã hội, phát triển hệ thống y tế toàn diện, hiện đại, gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân. Định hướng phát triển y tế tư nhân, y tế kỹ thuật cao, y tế thông minh, du lịch y tế và chăm sóc người cao tuổi, tạo thêm cơ sở để thành phố nghiên cứu các chính sách phù hợp nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Để Nghị quyết số 16 sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và môi trường đầu tư theo quy định, thời gian qua, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo ngành y tế tiếp tục rà soát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân theo từng khu vực. Qua đó, định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế phù hợp, khuyến khích đầu tư vào những chuyên khoa còn thiếu và tăng cường phối hợp giữa công lập với tư nhân. Các cơ sở y tế cũng cần chú trọng phát triển nhân lực, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng niềm tin với người bệnh.

Trong xu thế già hóa dân số như hiện nay, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở dưỡng lão hiện đại tại những khu vực có tiềm năng mà thành phố đã giới thiệu. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này nhằm đón đầu nền “kinh tế bạc” và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố LÊ TRƯỜNG SƠN

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, kỳ vọng đặt ra là y tế tư nhân không chỉ phát triển về số lượng giường bệnh hay cơ sở khám, chữa bệnh, mà còn nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng phục vụ và khả năng tham gia vào các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khi được tạo điều kiện phát triển trong khuôn khổ pháp luật, khu vực này sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho hệ thống y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại, đáng sống, nơi sức khỏe và chất lượng sống của nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm.