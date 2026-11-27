Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Diễn đàn có chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới”, do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức. Tham dự có bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Được Bộ Tài chính tổ chức thường niên từ năm 2017, diễn đàn năm nay diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với khoảng 200 đại biểu. Hai phiên thảo luận tập trung vào bối cảnh, tầm nhìn và nguồn lực cho đổi mới mô hình phát triển, cùng các giải pháp phát triển động lực tăng trưởng mới và lực lượng sản xuất hiện đại.

Nâng năng suất, đổi mới cách tạo ra giá trị

Phát biểu khai mạc diễn đàn tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận nêu rõ cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là “đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Việt Nam hướng tới trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt các mục tiêu đó, Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển mới để nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh.

Đề cập bối cảnh phát triển, Thứ trưởng Lê Tấn Cận chỉ ra những thay đổi do cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong khi đó, Việt Nam còn những hạn chế về năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực. Mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi chuyển mạnh từ mô hình chủ yếu dựa vào mở rộng vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là một trong những định hướng của Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Để thực hiện bước chuyển này, Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới và hướng nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo tác động lan tỏa. Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt. Kinh tế tư nhân cần trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đi đầu trong đổi mới sáng tạo. Thu hút đầu tư nước ngoài cần chú trọng chất lượng, công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Thứ trưởng đặt vấn đề từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm có giá trị cao. Các nội dung thảo luận tại Diễn đàn cũng đề cập việc khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng số và đào tạo nhân lực chất lượng cao để nâng năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Mở rộng kênh vốn dài hạn, tạo nguồn lực cho chuyển đổi xanh

Về đổi mới quản trị tài chính quốc gia, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị các đại biểu thảo luận giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng hiệu quả đầu tư công và phát triển thị trường vốn, đồng thời thu hút thêm nguồn lực tư nhân và quốc tế gắn với bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong huy động vốn dài hạn cũng là nội dung được đặt ra tại diễn đàn.

Với chuyển đổi xanh, ông đề nghị gắn việc hoàn thiện khung chính sách và phát triển các công cụ tài chính xanh với thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và bảo vệ môi trường.

Về phía Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết Bộ sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực, phát triển đồng bộ các thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư. Bộ cũng sẽ tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến từ thực tiễn để cụ thể hóa những kiến nghị phù hợp thành giải pháp chính sách phục vụ các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính (Bộ Tài chính), lưu ý hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,3, cho thấy còn dư địa nâng hiệu quả đầu tư. Theo ông, cùng với huy động vốn mới, cần khai thác tốt hơn tài sản công dôi dư, đất đai sử dụng kém hiệu quả, dữ liệu và tài sản trí tuệ.

Tại phiên thảo luận về nguồn lực, ông Quỳnh đưa ra ước tính nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.450 tỷ USD, bình quân 290 tỷ USD mỗi năm.

Về vốn cho hạ tầng, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Dragon Capital cho biết, theo tính toán của đơn vị này, thị trường trái phiếu Chính phủ hiện có thể đáp ứng khoảng một phần ba đến một nửa nhu cầu vay của Chính phủ trong giai đoạn 2026-2030. Ông đề nghị nghiên cứu bổ sung nguồn vốn nước ngoài, đa dạng hóa đồng tiền vay và kiểm soát rủi ro tỷ giá.

Trong phiên thảo luận về các động lực tăng trưởng mới, chương trình Diễn đàn đặt ra yêu cầu phát triển thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh để hướng dòng vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.

Ông Matthias Grossmann, Giám đốc Chương trình Phát triển kinh tế bền vững của GIZ tại Việt Nam, cho rằng đầu tư cho chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế và duy trì khả năng tiếp cận thị trường. Sử dụng tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu cũng giúp giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, trong số 2.734 doanh nghiệp được khảo sát năm 2023, 64% chưa chuẩn bị cho chuyển đổi xanh và chỉ 5,5% đã thực hiện các biện pháp giảm phát thải trong những hoạt động trọng yếu. Tiếp cận tài chính là trở ngại được nhắc đến nhiều nhất (50%), tiếp đó là thiếu nhân lực chuyên môn (46,8%) và khó chọn công nghệ phù hợp (44,2%).

Đại diện GIZ lưu ý quá trình chuyển đổi cần gắn với đào tạo lại và bảo đảm sinh kế cho người lao động ở những địa phương chịu tác động trực tiếp. GIZ đang phối hợp với các đối tác Việt Nam phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy đào tạo kỹ năng nghề phục vụ quá trình này.