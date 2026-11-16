Tạo động lực cho doanh nghiệp từ nguồn vốn khuyến công | Vấn đề kinh tế | 11/11/2026

Biến đổi khí hậu không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hạ tầng và đời sống người dân, mà còn tác động ngày càng rõ đến quyết định đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia. Những quốc gia nghèo, dễ chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng thiếu nguồn lực thích ứng đang đối mặt nguy cơ bị nhà đầu tư quốc tế né tránh, qua đó làm gia tăng khoảng cách phát triển.