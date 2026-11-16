Tạo động lực cho doanh nghiệp từ nguồn vốn khuyến công | Vấn đề kinh tế | 11/11/2026
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thủ đô: Góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và khai thác những tiềm năng sẵn có của từng địa phương. Tuy nhiên, hạn chế về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh vẫn là những rào cản không nhỏ trên hành trình phát triển. Trong bối cảnh đó, việc tạo thêm động lực từ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phù hợp, có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tao-dong-luc-cho-doanh-nghiep-tu-nguon-von-khuyen-cong-van-de-kinh-te-11-11-2026-246261116090824111.htm