Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, sau khi triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hầu hết các quy định đã đi vào thực tiễn và đang được triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng trống pháp lý và một số ít các quy định chưa đảm bảo tính thống nhất, chưa tạo động lực cho quá trình phát triển đối tượng và khơi thông nguồn lực đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là cần thiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và nguyên tắc phân định thẩm quyền trong Chính phủ và của chính quyền địa phương; sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tính thống nhất, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và tạo động lực cho đầu tư, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật theo Tờ trình của Chính phủ. Hồ sơ dự án Luật đầy đủ theo quy định. Dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; cơ bản bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật.

Thường trực Ủy ban Văn hoá và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; thống nhất trong hệ thống pháp luật; không để phát sinh khoảng trống pháp lý, vướng mắc trong thi hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật Bảo hiểm xã hội; đề nghị Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát các quy định, đánh giá kỹ tác động và hoàn thiện các nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra; đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động. Việc hoàn thiện dự thảo Luật cũng cần gắn với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các nội dung được tiếp thu, giải trình đầy đủ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được thể hiện rõ, qua đó nâng cao chất lượng hồ sơ trình Quốc hội xem xét.