Các đảng viên Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham quan thực tế tại các doanh nghiệp

Khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp

Quy định số 224-QĐ/TW cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất. Quy định này thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, số lượng đảng viên tham gia kinh tế tư nhân trong cả nước tăng hơn 5 lần, từ hơn 35.000 người năm 2006 lên 187.000 người năm 2026. Nhận thức về đảng viên làm kinh tế tư nhân ngày càng chuyển biến tích cực; đội ngũ đảng viên, doanh nhân đã có nhiều đóng góp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ đảng viên tham gia lĩnh vực này vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm 3,31% tổng số hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Thực tế đó cho thấy những hạn chế về cơ chế, chính sách, nhất là các quy định liên quan đến quyền, giới hạn, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đặc biệt, quy định đối với đảng viên trong khu vực công còn nhiều giới hạn, chưa khai thác tương xứng tiềm năng của lực lượng này. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tạo hành lang pháp lý phù hợp, vừa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng.

Điểm quan trọng của Quy định số 224-QĐ/TW là chuyển từ tư duy cho phép sang khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước. Quy định này nhận được sự quan tâm của đông đảo đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Chi bộ Kinh tế tập thể thuộc Đảng bộ xã Di Linh bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước tinh thần đổi mới của Quy định số 224. Theo ông Thắng, quy định tạo thêm động lực để đảng viên phát huy năng lực, tinh thần tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao trách nhiệm với tổ chức Đảng và cộng đồng. “Thời gian tới, chi bộ sẽ vận động đảng viên đổi mới cách làm, khuyến khích đảng viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chi bộ cũng chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước”, ông Thắng cho biết.

Theo ông Phan Thanh Sang - Phó Bí thư Chi bộ cơ sở các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, việc Trung ương ban hành Quy định số 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh là tín hiệu tích cực đối với phát triển kinh tế đất nước. Quy định tạo cơ sở rõ ràng để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực, mạnh dạn đầu tư, làm giàu hợp pháp và đóng góp cho xã hội. Ông Sang cho hay: “Bản thân tôi thấy Quy định 224 rất phù hợp qua thực tiễn kinh doanh của mình. Quy định tạo cơ sở rõ ràng để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực, mạnh dạn đầu tư, làm giàu hợp pháp và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là cơ hội để đảng viên tiên phong đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. Khi mỗi đảng viên phát huy được tinh thần đó, việc làm giàu chính đáng cho bản thân sẽ gắn với trách nhiệm góp sức xây dựng quê hương, đất nước”.

Quy định số 224 góp phần phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của đội ngũ đảng viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Đóng góp vào sự phát triển của địa phương

Thực tiễn tại Lâm Đồng cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội. Toàn tỉnh có trên 35.000 doanh nghiệp còn pháp nhân với tổng vốn đăng ký trên 395.000 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 138 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 1.746 đảng viên. Đội ngũ đảng viên là nguồn lực lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Nếu nguồn lực này được khơi thông, đưa vào các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp sẽ tạo thêm động lực cho nền kinh tế.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - chế biến và xuất khẩu nông sản, Công ty Cổ phần Viên Sơn (xã Hiệp Thạnh) đặc biệt quan tâm đến những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân. Đảng viên Nguyễn Duy Đa - Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn cho rằng, Quy định 224 bảo đảm quyền đầu tư kinh doanh hợp pháp của đảng viên, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. “Đảng viên cũng là công dân, có nhu cầu phát triển kinh tế để bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện để họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, ông Đa chia sẻ.

Đảng viên Nguyễn Duy Đa, Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn cho rằng, Quy định 224 bảo đảm quyền đầu tư kinh doanh hợp pháp của đảng viên

Việc tạo điều kiện để đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh không chỉ góp phần phát huy nguồn lực trong xã hội mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện nghiêm Quy định số 224 góp phần phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của đội ngũ đảng viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đúng pháp luật. Đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tính liêm chính và nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tinh thần xuyên suốt của Quy định 224 là khuyến khích đảng viên phát huy năng lực, tham gia đầu tư kinh doanh hợp pháp, làm giàu chính đáng, đóng góp cho xã hội; đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật, không lợi dụng tư cách đảng viên hoặc quyền lực công để vụ lợi, chủ động kiểm soát xung đột lợi ích và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW tại Hội nghị triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV do Tỉnh ủy tổ chức ngày 30/10