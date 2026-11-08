Tạo động lực cho đảng viên phát triển kinh tế

Quy định này cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Khơi thông nguồn lực từ đội ngũ đảng viên

Quy định số 224-QĐ/TW gồm 3 chương, 14 điều, bao quát các hình thức tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh như góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án hoặc hợp đồng đầu tư, mua bán, nắm giữ chứng khoán và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điểm đổi mới cốt lõi của Quy định là phân định rõ 3 nhóm hoạt động được làm; được làm có điều kiện, có kiểm soát; không được làm. Quyền tham gia đầu tư, kinh doanh và những giới hạn đi kèm được xác định phù hợp với chức danh, vị trí công tác, yêu cầu thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đảng viên. Qua đó, vừa tạo điều kiện phát huy năng lực phát triển kinh tế, vừa kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi chính sách.

Không khí thi đua lao động tại Công ty Cổ phần May An Nhơn (phường Bình Định), nơi các đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong. Ảnh: Nguyễn Hân

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho rằng, việc cho phép đảng viên tham gia hoạt động kinh tế phù hợp với quy định không chỉ giúp nâng cao thu nhập, chăm lo tốt hơn cho gia đình mà còn tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

“Trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai hiện có 330 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân với hơn 3.500 đảng viên; đây là nguồn lực lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Nếu nguồn lực này được khơi thông sẽ tạo thêm động lực phát triển cho nền kinh tế” - ông Trung nhìn nhận.

Từ góc độ DN, bà Vũ Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai (phường Ayun Pa), bày tỏ phấn khởi trước chủ trương mới và cho rằng đây là động lực để đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Thực tế tại DN, chi bộ đã vận động đảng viên đẩy mạnh sản xuất, hỗ trợ người dân liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành mía đường.

Thu mua mía nguyên liệu tại Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai (phường Ayun Pa). Ảnh: Văn Đức

Cùng quan điểm, bà Bùi Thị Bạch Tuyến - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điều hành Công ty CP May An Nhơn (phường Bình Định), nhấn mạnh khi kinh tế ổn định, đảng viên sẽ càng yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đảng viên tham gia hoạt động kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc phải đề cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quan tâm đến người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và tuyệt đối không lợi dụng uy tín của tổ chức Đảng để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Dưới góc nhìn của đảng viên ở cơ sở, ông Nguyễn Công Toàn - Chi bộ thôn Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc) cho rằng: Mỗi đảng viên đều trải qua quá trình rèn luyện về bản lĩnh, ý thức tổ chức và trách nhiệm với tập thể. Những phẩm chất ấy cần được thể hiện bằng hành động cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày, từ làm ăn nghiêm túc, giữ chữ tín, chấp hành pháp luật đến chăm lo người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng.

Góp sức tạo đà tăng trưởng địa phương

Tham gia phát triển kinh tế không chỉ nhằm nâng cao thu nhập mà còn đặt ra yêu cầu đảng viên phải tiên phong đổi mới cách làm, ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. Qua đó, tinh thần tiên phong, gương mẫu được thể hiện bằng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Nhìn từ góc độ Hiệp hội DN, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, đánh giá việc Trung ương ban hành Quy định số 224-QĐ/TW là tín hiệu tích cực đối với phát triển kinh tế đất nước. Quy định tạo hành lang rõ ràng để đảng viên phát huy năng lực, khai thác nguồn lực, mạnh dạn đầu tư, làm giàu hợp pháp và đóng góp cho xã hội.

Đảng viên ở phường An Nhơn Bắc trồng mai kiểng để tăng thu nhập gia đình. Ảnh: Nguyễn Hân

Thực tiễn tại Gia Lai cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp khoảng 80,6% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 9-2026, toàn tỉnh có 2.739 DN thành lập mới, nâng tổng số lên hơn 20.400 DN đang hoạt động.

Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu đạt 65.000 DN vào năm 2030 và 75.000 DN vào năm 2035, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong sản xuất, kinh doanh được kỳ vọng góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

“Một địa phương muốn bứt phá cần những doanh nhân có tầm nhìn để nhận diện cơ hội, bản lĩnh vượt qua khó khăn và tâm huyết biến thành công cá nhân thành sự thịnh vượng chung của cộng đồng. Quy định số 224-QĐ/TW không chỉ tạo hành lang để đảng viên phát huy năng lực, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến mà còn góp phần khơi thông, huy động nguồn lực đầu tư, kinh doanh hợp pháp trong đội ngũ đảng viên, hướng đến làm giàu chính đáng” - bà Sen bày tỏ.

Có thể thấy, việc tạo điều kiện để đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh không chỉ góp phần phát huy nguồn lực trong xã hội mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm nêu gương.

Mỗi đảng viên cần gắn hiệu quả kinh tế với việc chấp hành pháp luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, không để lợi ích cá nhân chi phối trách nhiệm với tổ chức và cộng đồng. Thực hiện nghiêm Quy định số 224-QĐ/TW vì thế vừa góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, vừa giữ vững kỷ luật, tính liêm chính và nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong tình hình mới.