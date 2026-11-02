Tạo động lực cho đảng viên phát triển kinh tế

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (nay là thành phố) Đặng Quốc Nghi (thứ 6 từ phải qua) trao chứng nhận cho hội viên mới tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai vào ngày 3-4-2026.

Trên cơ sở Điều lệ Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14-10-2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (gọi tắt là Quy định số 224).

Khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp

Điểm quan trọng của Quy định số 224 là chuyển từ tư duy cho phép sang khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước; mở rộng sự tham gia của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Quy định này nhận được sự quan tâm của đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Phu Cắm Sáng, Bí thư Chi bộ Tổ hợp tác tham quan, du lịch vườn Bình Lộc, thuộc Đảng bộ phường Bình Lộc, bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước tinh thần đổi mới của Quy định số 224. Theo ông Sáng, quy định tạo thêm động lực để đảng viên phát huy năng lực, tinh thần tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao trách nhiệm với tổ chức Đảng và cộng đồng.

Thời gian tới, chi bộ sẽ vận động đảng viên đổi mới cách làm du lịch vườn, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện, an toàn; giới thiệu cảnh quan, sản phẩm nông nghiệp và nét văn hóa địa phương đến du khách. Đồng thời khuyến khích đảng viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân phát triển du lịch, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chi bộ cũng chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đảng viên Nguyễn Xuân Cử, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải đường bộ Phú Cường A (phường Tam Hiệp) cho biết: Ông từng là bộ đội lái xe trên đường Trường Sơn và đã thành lập công ty hơn 30 năm. Hiện công ty có một số lái xe là đảng viên. Đội ngũ này luôn gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Theo ông Nguyễn Xuân Cử, đảng viên cũng là công dân, có nhu cầu phát triển kinh tế để bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Thực tế cho thấy, khi kinh tế gia đình ổn định, đảng viên sẽ yên tâm công tác, dành tâm sức và trí tuệ thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện để họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Đảng viên khi tham gia đầu tư, kinh doanh phải chấp hành pháp luật, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ; quan tâm người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của tổ chức Đảng để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Ðóng góp vào phát triển kinh tế đất nước

Theo Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Quốc Nghi, việc Trung ương ban hành Quy định số 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh là tín hiệu tích cực đối với phát triển kinh tế đất nước. Quy định tạo cơ sở rõ ràng để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực, mạnh dạn đầu tư, làm giàu hợp pháp và đóng góp cho xã hội.

Tham gia hoạt động kinh tế phù hợp với quy định giúp đảng viên nâng cao thu nhập, chăm lo tốt hơn cho gia đình. Khi sản xuất, kinh doanh phát triển, giá trị mang lại còn thể hiện qua tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và thúc đẩy kinh tế địa phương. Đội ngũ hàng triệu đảng viên của toàn Đảng là nguồn lực lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Nếu nguồn lực này được khơi thông, đưa vào các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp sẽ tạo thêm động lực cho nền kinh tế.

Ông Đặng Quốc Nghi nhấn mạnh: Mỗi người khi trở thành đảng viên đều trải qua quá trình rèn luyện về bản lĩnh, ý thức tổ chức và trách nhiệm với tập thể. Những phẩm chất đó cần được thể hiện bằng cách làm ăn nghiêm túc, giữ chữ tín, tôn trọng pháp luật, chăm lo cho người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để đảng viên tiên phong đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. Khi mỗi đảng viên phát huy được tinh thần đó, việc làm giàu chính đáng cho bản thân sẽ gắn với trách nhiệm góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

“Quy định số 224 có ý nghĩa khuyến khích mỗi đảng viên biến năng lực và khát vọng cống hiến thành những giá trị cụ thể, đóng góp cho đất nước”. Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ĐẶNG QUỐC NGHI

Tại Hội nghị triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV do Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tổ chức ngày 29-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Theo Quy định số 224, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên được phân thành 4 nhóm: hoạt động chuyên môn và khai thác tài sản tạo thu nhập; đầu tư, kinh doanh không thành lập tổ chức kinh tế và không chi phối, quản lý, điều hành; đầu tư, kinh doanh có thành lập tổ chức kinh tế hoặc có quyền chi phối nhưng không trực tiếp quản lý, điều hành; đầu tư, kinh doanh có tham gia quản lý, điều hành.

Việc phân nhóm có ý nghĩa quan trọng trong xác định quyền và giới hạn hoạt động của từng nhóm đảng viên. Quy định số 224 cũng nêu cụ thể những nội dung được làm và không được làm đối với từng nhóm. Cụ thể, đảng viên ngoài khu vực công được thực hiện cả 4 nhóm hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác mà pháp luật không cấm, không phải xin chấp thuận của tổ chức Đảng. Trường hợp được giao thực hiện nhiệm vụ công, đảng viên không được lợi dụng tư cách, chức vụ hoặc quan hệ công tác để tạo lợi thế bất bình đẳng, phục vụ lợi ích riêng, lợi ích nhóm.

Đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Quy định số 224 nêu rõ: Được thực hiện hoạt động chuyên môn, khai thác tài sản tạo thu nhập và đầu tư, kinh doanh thuộc nhóm 2 mà không phải xin chấp thuận; không được thực hiện hoạt động thuộc nhóm 3, nhóm 4 và không được duy trì khoản đầu tư, kinh doanh có xung đột lợi ích chưa được kiểm soát.

Để thực hiện hiệu quả Quy định số 224, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung quy định đến đảng viên thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm mỗi đảng viên nắm rõ quyền, giới hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Thực hiện nghiêm Quy định số 224 sẽ góp phần phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của đội ngũ đảng viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đúng pháp luật. Đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tính liêm chính và nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong tình hình mới.