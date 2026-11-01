Tạo đòn bẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa ở Mỏ Vàng

Mặc dù đã chăn nuôi nhiều năm, nhưng do vốn hạn hẹp nên gia đình chị Lường Thị Vừng ở thôn Mảm chỉ chăn nuôi nhỏ nên hiệu quả kinh tế không cao. Khi được xét duyệt hỗ trợ, chị mua hơn 300 con gà đen giống về nuôi, đồng thời sửa sang hệ thống chuồng trại để phát triển quy mô.

Chị Lường Thị Vừng chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, tôi đã tu sửa hệ thống chuồng trại để tập trung chăn nuôi, mong rằng hiệu quả kinh tế sẽ khá dần lên”.

Anh Nông Văn Bình ở thôn Khe Trầu cũng được hưởng lợi từ chính sách này. Anh Bình cho biết: “Trước đây, vì không có điều kiện để chăn nuôi lớn, tôi chỉ nuôi 1 - 2 con trâu làm sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Được hỗ trợ 25 triệu đồng từ Nghị quyết 21, tôi có thêm tiền mua thêm 5 con trâu để nhân đàn. Đây là tài sản lớn đối với gia đình, bởi vậy, tôi chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đàn trâu phát triển tốt, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.

Thực hiện Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Mỏ Vàng được phê duyệt nguồn kinh phí hơn 283 triệu đồng để hỗ trợ 13 hộ dân trên địa bàn xây dựng các mô hình chăn nuôi. Trong đó, có 2 mô hình chăn nuôi gà, 10 mô hình chăn nuôi trâu, bò và 1 mô hình chăn nuôi dê thuộc các thôn: Sài Lương, Sài Lương 3, An Lương, Khe Lóng, Giàn Dầu, Thác Tiên.

Việc lựa chọn các loại vật nuôi được căn cứ trên điều kiện thực tế, khả năng tổ chức sản xuất, nhu cầu của người dân cũng như định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Đây là nguồn lực có ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ dân, nhất là những hộ nghèo có thêm điều kiện đầu tư chuồng trại, con giống, từng bước hình thành các mô hình sản xuất có quy mô, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ. Qua đó, góp phần tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

Để bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, theo kế hoạch, Hội đồng thẩm định xã tiến hành kiểm tra, thẩm định các điều kiện thực hiện mô hình. Nội dung tập trung vào quy mô chuồng trại, điều kiện chăn nuôi, số lượng và chất lượng con giống, khả năng đối ứng, chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi của các hộ gia đình. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm các mô hình sau khi được hỗ trợ có đủ điều kiện triển khai trên thực tế, hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi, đồng thời giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước đầu tư.

Cùng với hỗ trợ, người dân được khuyến khích cải tạo, xây dựng chuồng trại, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch bệnh và xử lý chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường. Với con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, trọng lượng và được tiêm phòng theo quy định. Các hộ tham gia phải thực hiện đúng quy mô, nội dung phương án được phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích và bảo đảm nguồn vốn đối ứng.

Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: “Cùng với việc triển khai kịp thời, đúng đối tượng hỗ trợ, chúng tôi chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật chăn nuôi, biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đàn vật nuôi phát triển tốt, qua đó, góp phần tăng đàn, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện, xã đã tiến hành nghiệm thu và giải ngân 13/13 mô hình, từ đó, góp phần duy trì ổn định tổng đàn gia súc chính của xã đạt trên 8.000 con mỗi năm, tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 38%”.

Việc triển khai các mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh không chỉ mang lại nguồn lực trực tiếp cho các hộ dân mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương hỗ trợ phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.