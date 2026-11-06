Tạo đòn bẩy mới cho kinh tế đêm

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tổ chức hằng năm là một trong những sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Ảnh: THU HA

Hình thành điểm đến mới

Thay vì phát triển các hoạt động dịch vụ đơn lẻ, thành phố hướng đến hình thành những không gian trải nghiệm tổng hợp, kết nối thương mại, ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Trong xu hướng đó, hai đề xuất đầu tư đáng chú ý là Mỹ Khê Paradise và Ocean Seven - Danang.

Tại khu đất 268 Võ Nguyên Giáp, dự án Mỹ Khê Paradise của MBLand Đà Nẵng được định hướng phát triển thành tổ hợp thương mại, lưu trú, dịch vụ biển, văn hóa và giải trí. Trong đó, không gian kinh tế đêm có diện tích dự kiến khoảng 8.000m2, kết hợp phố đi bộ, ẩm thực, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, công viên đại dương.

Dự án cũng nghiên cứu tổ chức lễ hội biển và âm nhạc quốc tế hằng năm. Đáng chú ý, dải dịch vụ biển dài khoảng 500m được đề xuất bố trí các cụm dịch vụ xen kẽ lối đi bộ, lối xuống biển công cộng, hạn chế bê tông hóa bãi cát.

Ông Vũ Thành Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị MBLand Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp kỳ vọng dự án Mỹ Khê Paradise sẽ tạo điểm nhấn mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách đến Đà Nẵng.

Nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực được tổ chức nhằm mang đến không gian vui chơi, giải trí cho du khách vào ban đêm tại Đà Nẵng. Ảnh: TRIỀU PHẠM

“Đây là dự án chúng tôi khá tâm huyết, hướng đến những giá trị bền vững, có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Qua đó, mong muốn góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố của âm nhạc, mua sắm, ánh sáng và lễ hội; một điểm đến sôi động cả ngày lẫn đêm, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn”, ông Vũ Thành Huế chia sẻ.

Nếu Mỹ Khê Paradise lấy thương mại, ẩm thực, văn hóa và dịch vụ biển làm trọng tâm thì đề xuất Ocean Seven - Danang của Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam lại hướng đến phát triển công nghiệp giải trí gắn với công nghệ trình diễn. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Tổ hợp Du lịch - Dịch vụ - Vui chơi giải trí biển gắn với phát triển kinh tế đêm.

Ý tưởng Ocean Seven - Danang được xây dựng theo 3 lớp trải nghiệm: 5 Zones tạo cấu trúc không gian; 7 Waves hình thành câu chuyện và mạch trải nghiệm; Ocean Heart trở thành tâm điểm thu hút du khách.

Điểm nhấn của đề xuất là chương trình biểu diễn định kỳ “Seven Waves Awaken - Bảy Con Sóng Thức Giấc”, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nhạc nước, laser, trình chiếu hình ảnh và drone. Nhà đầu tư kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm giải trí đặc trưng, tạo thêm sức hút cho du lịch biển và trở thành lý do để du khách tìm đến, quay trở lại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực nhằm mang đến không gian vui chơi, giải trí cho du khách vào ban đêm. Ảnh: NGỌC HÀ

Hệ sinh thái kinh tế đêm đồng bộ, bền vững

Theo Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, dự án Mỹ Khê Paradise của MBLand Đà Nẵng dự kiến triển khai trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn sẽ khớp nối với khu phố du lịch An Thượng, Trần Bạch Đằng, hệ thống dịch vụ du lịch tuyến biển Võ Nguyên Giáp, Trường Sa… góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ liên hoàn, phục vụ nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Cùng với việc đầu tư giai đoạn 2 khu phố du lịch An Thượng, dự án Công viên Văn hóa Ngũ Hành Sơn, địa phương kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển văn hóa gắn với du lịch trong thời gian tới.

Bên cạnh xem xét các dự án trọng điểm, thành phố định hướng bố trí quỹ đất phát triển các khu, trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa và sáng tạo nội dung số, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xác định 3 khu vực trọng tâm công nghiệp văn hóa với tổng diện tích khoảng 2.817,2ha. Trong đó, khu vực ven sông Hàn, bờ Đông và ven vịnh Đà Nẵng có diện tích khoảng 703,2ha (bao gồm khoảng 300ha thuộc dự án Khu đô thị lấn biển); khu vực đô thị cổ Hội An và vùng phụ cận khoảng 793ha; khu vực đô thị Tam Kỳ và vùng phụ cận khoảng 1.321ha.

Thời gian qua, Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực nhằm mang đến không gian vui chơi, giải trí cho du khách vào ban đêm. Ảnh: TRIỀU PHẠM

Đối với khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, sở đề xuất bố trí tại xã Thăng An, phía tây đường Võ Chí Công, giáp sông Trường Giang. Định hướng không gian gồm công viên vui chơi giải trí chuyên đề theo mô hình Disneyland, khu nghỉ dưỡng cao cấp, quảng trường sự kiện, sân khấu ngoài trời, trung tâm triển lãm và hội nghị, không gian biểu diễn thực cảnh, nghệ thuật ánh sáng, khu phức hợp dịch vụ, giải trí và mua sắm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thành phố xác định kinh tế đêm là một trong những động lực tăng trưởng mới, cần được nghiên cứu, phát triển bài bản, đồng bộ và bền vững.

UBND thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố, tập trung nghiên cứu các mô hình khu, điểm kinh tế đêm. Đề án là động lực phát triển kinh tế đêm bền vững, xứng tầm, qua đó kích cầu du lịch, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố trong thời gian tới.

Theo đó, phát triển kinh tế đêm mang tính đa ngành, đa không gian, đa trải nghiệm, có chiến lược rõ ràng và từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối, thay vì phát triển các hoạt động đơn lẻ.

Thành phố hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm, lấy văn hóa làm lợi thế cạnh tranh, công nghiệp sáng tạo làm trụ cột, gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa với bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và quyền lợi cộng đồng dân cư.