Tạo đòn bẩy để du lịch phát triển bền vững

Các ý kiến đóng góp nhấn mạnh yêu cầu xây dựng những chính sách đủ mạnh, có tính khả thi, tạo động lực khơi thông nguồn lực và đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Biểu tượng Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Quyên

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, vấn đề quan trọng đặt ra là phải xây dựng được những cơ chế thực sự đặc thù, giải quyết đúng những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong thực tiễn.

Đối với Hà Nội, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi Thủ đô được xác định là một cực tăng trưởng, có vai trò tạo động lực phát triển cho toàn vùng. Luật Thủ đô năm 2026 đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù và thẩm quyền rộng hơn. HĐND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách phát triển, trong đó có Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 về việc quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, tổ chức cải tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc; Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Từ thực tiễn đó, việc xây dựng chính sách đặc thù ở cấp quốc gia cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương phát huy quyền chủ động, đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp trong phát triển du lịch.

Du lịch là ngành kinh tế có sự tham gia của nhiều thành phần, từ doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa đến hộ kinh doanh, người dân và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. Bởi vậy, tính đặc thù của chính sách cần được thể hiện bằng khả năng tháo gỡ những rào cản cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch.

Cùng với chính sách khuyến khích đầu tư, cần quan tâm hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia bảo vệ những khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và các công trình kiến trúc có giá trị. Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền phù hợp sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong xây dựng chính sách sát với điều kiện thực tế, phát huy lợi thế riêng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Hà Nội định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ chất lượng cao mang tầm khu vực và quốc tế, đồng thời đóng vai trò là hạt nhân dẫn dắt, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, cả nước và quốc tế. Điển hình là việc kết nối chuỗi tuyến du lịch di sản như tuyến kết nối Hoàng thành Thăng Long với Bái Đính, Tam Chúc...

Cùng với phát triển hạ tầng, yêu cầu đặt ra là khai thác hài hòa tiềm năng cảnh quan, di tích và thiên nhiên với bảo tồn vùng lõi di tích, từ đó hình thành các tuyến du lịch hấp dẫn kết nối các khu - điểm du lịch của Hà Nội với cả nước. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết cần có những cơ chế ưu việt, mạnh mẽ hơn, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn mới phát sinh, nhất là trong kết nối vùng và huy động nguồn lực xã hội. Đó không chỉ là câu chuyện hạ tầng giao thông mà còn là sự liên kết về sản phẩm, dịch vụ và tổ chức khai thác tài nguyên.

Nhìn từ những ý kiến đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, có thể thấy yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết không đơn thuần là bổ sung các chính sách ưu đãi, mà quan trọng hơn là thiết kế được những cơ chế, giải quyết đúng các điểm nghẽn của ngành Du lịch.

Từ bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng, khuyến khích bảo tồn di sản đến tháo gỡ khó khăn về đầu tư, hạ tầng và kết nối vùng…, các chính sách cần hướng tới mục tiêu chung là khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. Từ đó, Nghị quyết mới thực sự trở thành động lực và đòn bẩy, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bền vững, tương xứng với tiềm năng và lợi thế.