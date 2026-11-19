Sau khi nghe chỉ huy Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Trung tướng Hà Thọ Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cấp ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn sau ngày thành lập của nhà trường để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và quản lý, rèn luyện học sinh.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy phân hiệu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy với sự nghiệp giáo dục; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực chuyên môn tốt; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức văn hóa với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, truyền thống Quân đội và rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và nhân cách.

Thủ trưởng Quân khu 4 tặng hoa, quà chúc mừng Phân hiệu 2.

Phân hiệu cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực sự tận tâm, trách nhiệm, gần gũi, đồng hành cùng học sinh; xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, chính quy, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành. Các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của phân hiệu.

Thủ trưởng Quân khu 4 động viên học sinh Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Đối với học sinh, đồng chí Tư lệnh Quân khu mong muốn các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, kính trọng thầy cô, chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội và Quân đội.