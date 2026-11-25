Quang cảnh hội nghị - Ảnh: C.H

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2025, Quảng Trị là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước về thu hút nguồn vốn viện trợ PCPNN, với 527 chương trình, dự án mới. Tổng giá trị cam kết đạt hơn 160 triệu USD, tăng 68% dự án và 31% giá trị viện trợ so với giai đoạn trước và giải ngân trên 149 triệu USD. Giá trị cam kết viện trợ của các tổ chức PCPNN chiếm gần 6% tổng thu ngân sách trên địa bàn, tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động.

Đại diện nhiều tổ chức quốc tế tham dự hội nghị - Ảnh: C.H

Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020-2025, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất giải pháp thu hút nguồn lực quốc tế trong giai đoạn mới. Qua đó, tăng cường kết nối, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị - Ảnh: C.H

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy vận động viện trợ trong bối cảnh mới, chuyển từ xin hỗ trợ sang đề xuất hợp tác, từ các dự án đơn lẻ sang xây dựng các chương trình mang tính chiến lược, có khả năng nhân rộng và cùng kiến tạo giải pháp phát triển bền vững.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: C.H

Cũng tại hội nghị, các đại biểu trao đổi 2 chuyên đề: Quảng Trị xanh và thích ứng, huy động nguồn lực quốc tế cho sinh kế bền vững, khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển xã hội bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đã trực tiếp trả lời, giải đáp một số ý kiến của các tổ chức.

Đại diện tổ chức quốc tế phát biểu ý kiến - ảnh: C.H

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các tổ chức, nhà tài trợ và đối tác phát triển trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song tỉnh Quảng Trị vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: C.H

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở các định hướng ưu tiên, đồng chí mong muốn các nhà tài trợ, các tổ chức PCPNN và các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, tìm kiếm mô hình hợp tác cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, khai thác nguồn tài trợ, kỹ thuật và nguồn lực bên ngoài để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định phê duyệt dự án có nguồn vốn tài trợ lớn cho các tổ chức - Ảnh: C.H

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ và kịp thời giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức quốc tế và PCPNN triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác và mục tiêu phát triển bền vững của Quảng Trị trong giai đoạn 2026-2030.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác PCPNN, giai đoạn 2020-2025 - Ảnh: C.H

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đã trao Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của UBND tỉnh cho 7 nhà tài trợ có các dự án viện trợ quy mô lớn từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: C.H

Dịp này, đồng chí Hoàng Nam đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tổ chức, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCPNN, giai đoạn 2020-2025.