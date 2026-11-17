Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ với đoàn công tác Tập đoàn Hanyang Digitech (Hàn Quốc).

Chào mừng đoàn công tác đến thăm và làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh và kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina, đã và đang có những đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực điện, điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch Tập đoàn Hanyang Digitech Kim Yoon Sang tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Kim Yoon Sang cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Chủ tịch Tập đoàn Hanyang Digitech cho biết, Dự án Hanyang DGT tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Hà có tổng vốn đầu tư đăng ký 160 triệu USD, vốn thực hiện 110,5 triệu USD. Hiện, dự án tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Hanyang Digitech mở rộng quy mô sản xuất.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục tiếp nhận nhà máy của Công ty Haehwa Vina làm kho lưu trữ thành phẩm mô-đun bộ nhớ DRAM và ổ cứng SSD. Bên cạnh đó, Tập đoàn đề xuất mở rộng quy mô sản xuất sang khu đất liền kề với diện tích khoảng 4,8 ha.

Dự án mở rộng dự kiến khởi công vào ngày 1/1/2027 và chính thức đi vào vận hành từ tháng 6/2027. Sau khi hoàn thành, dự án hướng tới mục tiêu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn cho Nhà máy Samsung Electronics tại Thái Nguyên.

Chủ tịch Tập đoàn Hanyang Digitech Kim Yoon Sang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành chức năng đối với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn Hanyang Digitech cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch đầu tư, nâng cao hàm lượng công nghệ và năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, quyết toán hải quan đối với Công ty Haehwa Vina; hướng dẫn giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng nhà máy mở rộng và bảo đảm cung ứng nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất.

Lãnh đạo Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh và kế hoạch mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như chiến lược mở rộng đầu tư của Tập đoàn Hanyang Digitech, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Tỉnh Phú Thọ luôn coi thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ.

Để kịp thời tháo gỡ các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trước ngày 30/11/2026 hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu KCN Phú Hà.

Song song với đó, các đơn vị tập trung hướng dẫn Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm tặng ông Kim Yoon Sang - Chủ tịch Tập đoàn Hanyang Digitech.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh, Cục Hải quan và Tổng Công ty Viglacera (chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Hà) phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án của Công ty Haehwa Vina để sớm bàn giao mặt bằng, nhà xưởng cho Hanyang Digitech Vina.

Đối với kiến nghị về nguồn điện, các cơ quan chức năng và ngành điện sẽ chủ động phương án bảo đảm cung ứng đủ, ổn định cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch Tập đoàn Hanyang Digitech Kim Yoon Sang cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Hanyang Digitech và Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, thực hiện đúng các cam kết đầu tư, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Phú Thọ.