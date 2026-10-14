Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án tại Khu Kinh tế Hòn La

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT tỉnh, đối với dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La (giai đoạn 1) của Công ty CP Cảng Hòn La, hiện đã thi công xong cầu cảng số 1, số 2 và đang tiến hành xây dựng 210m cầu cảng thủy nội địa. Hạng mục tôn tạo bãi tại cầu cảng số 1 và số 2 đạt khoảng 100% và cầu cảng khác đạt khoảng 70%. Ngày 20/4/2026, bến cảng đã đón chuyến tàu đầu tiên và hiện nay đã tiếp nhận tàu có tải trọng đến 10.000DWT.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đối với giai đoạn 2, đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, sau khi hoàn thành các hạng mục xây dựng giai đoạn 1, nhà đầu tư (NĐT) sẽ triển khai xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 theo kế hoạch.

Tuy nhiên hiện nay, luồng hàng hải Hòn La chỉ đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 10.000DWT đầy tải, chưa đáp ứng được tàu có trọng tải lớn, hiện chủ đầu tư đang gấp rút thực hiện các thủ tục để đầu tư nâng cấp luồng hàng hải Hòn La bằng nguồn vốn doanh nghiệp. NĐT cũng kiến nghị mở rộng tuyến đường vào Khu bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, đồng thời cấp phép khu logistics hậu cần cảng với diện tích khoảng 8-10ha.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Về các khu vực hậu cần cảng, theo quy hoạch phân khu xây dựng cảng Hòn La được phê duyệt với tổng diện tích khoảng 224ha, trong đó tổng diện tích cho các chức năng trung chuyển hàng hóa và logistics phục vụ cho hậu cần cảng có diện tích khoảng 142ha. Tại khu vực bến Hòn La có tổng 12 bến với diện tích khoảng 140ha, chưa đáp ứng được nhu cầu hậu cần cảng khi các cảng này đi vào hoạt động.

Tại khu vực bến Mũi Độc, Ban Quản lý KKT tỉnh đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng mở rộng lên 120ha, điều chỉnh luồng, vũng quay tàu khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết vùng đất vùng nước trong thời gian tới...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc triển khai kết nối giao thông với khu vực cảng Hòn La, tiến độ triển khai các dự án của NĐT tại KKT Hòn La.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cảng Hòn La có vai trò chiến lược trong hệ thống vận tải, logistics của tỉnh, vì vậy, đối với đề xuất của NĐT liên quan đến thực hiện công tác nạo vét, nâng cấp luồng hàng hải phục vụ khai thác Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh đôn đốc NĐT, xây lựng lộ trình tiến độ cụ thể để triển khai hoàn thành sớm nhất. Đối với các dự án triển khai chậm tiến độ, UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh sớm làm việc với NĐT, quan điểm của tỉnh là nếu NĐT không triển khai thì sẽ chuyển sang NĐT khác có năng lực và tâm huyết.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án tại Khu Kinh tế Hòn La - Ảnh: Q.V

Ngoài ra, cần sớm triển khai tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 ra cảng Hòn La và nghiên cứu đề xuất xây dựng Trung tâm hậu cần công nghiệp, cơ khí, điện gió; tổ chức làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 4 về quy hoạch vùng đất và vùng nước, tích hợp để hoàn thiện quy hoạch lưỡng dụng cảng Hòn La. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các NĐT chiến lược, sử dụng hàm lượng khoa học công nghệ cao đến đầu tư.