Các ĐBQH tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo những lý do đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Phương án điều chỉnh đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, có sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận điều hành phiên thảo luận tổ

Việc điều chỉnh địa giới nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, thống nhất đối với Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời tạo điều kiện phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Về trình tự, thủ tục, các đại biểu đánh giá Đề án được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đã lấy ý kiến cử tri và HĐND tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Hồ sơ Đề án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu

Đồng tình với việc điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số từ tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, việc điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm quản lý thống nhất Vườn quốc gia Ba Vì. Theo đại biểu, phương án chỉ điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của các đơn vị hành chính có liên quan, không sáp nhập toàn bộ các đơn vị hành chính này.

Đại biểu đề nghị quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách đối với người dân tại khu vực điều chỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm việc điều chỉnh địa giới hành chính gắn với mục tiêu nâng cao đời sống, tạo điều kiện để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ

Liên quan đến việc tổ chức thực hiện, đại biểu đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, làm cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan theo thẩm quyền.

Nhìn chung, các ĐBQH tại Tổ 10 nhất trí cao về sự cần thiết điều chỉnh địa giới giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đánh giá phương án đã được chuẩn bị đúng trình tự, thủ tục, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.