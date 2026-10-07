Tạo điều kiện nâng công suất khai thác đá vôi để phục vụ dự án trọng điểm tại Lạng Sơn

Trong chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn và đoàn công tác đã kiểm tra các dự án mỏ Lũng Cái Đay, mỏ Lũng Phầy, mỏ Lũng Vặm, mỏ Lũng Cùng, mỏ Giang Sơn I trên địa bàn các xã Quốc Khánh, Thất Khê, Na Sầm và Đồng Đăng.

Theo báo cáo, tổng diện tích cấp phép khai thác hiện tại của 5 dự án mỏ đạt khoảng 38,7ha, với công suất khai thác 745.000m3/năm. Các dự án mỏ chủ yếu khai thác đá hộc, đá dăm, đá cấp phối, đá nguyên liệu… để cung ứng nguyên vật liệu phục vụ cho dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, các dự án giao thông, xây dựng trên địa bàn tỉnh và nhu cầu xây dựng của người dân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra dự án mỏ Lũng Vặm. Ảnh: Thùy Linh.

Đại diện các doanh nghiệp báo cáo nhanh tình hình hoạt động, khai thác, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất mở rộng diện tích và nâng công suất khai thác mỏ nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm kiểm tra, các doanh nghiệp không gặp vướng mắc, khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính, kiến nghị các sở, ngành liên quan đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án mỏ và quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh: việc mở rộng diện tích và nâng công suất khai thác các dự án mỏ đá vôi phải được cân nhắc kỹ lưỡng theo nhu cầu thực tế của thị trường cả trong ngắn và dài hạn. Cần xem xét theo từng dự án mỏ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguyên vật liệu cho các dự án giao thông, xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, gắn với việc bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, đặc biệt là khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra dự án mỏ Lũng Phầy. Ảnh: Thùy Linh.

Trường hợp đề xuất mở rộng diện tích và nâng công suất khai thác, doanh nghiệp cần đánh giá nhu cầu thị trường để đầu tư thiết bị, máy móc, nhân công phù hợp, đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ gửi các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định theo quy định.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các sở Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ đối với các hồ sơ nhận được. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai đá vôi, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đánh giá nhu cầu của thị trường, bảo đảm tính hiệu quả lâu dài.