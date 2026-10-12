Tạo điều kiện để Trường Đại học Việt Nhật phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng và ngài Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam trao đổi về định hướng phát triển Trường Đại học Việt Nhật, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Ngài Tsutomu Takebe bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển của Trường Đại học Việt Nhật. Năm 2026, trường đón hơn 750 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên lên hơn 2.300. Ông đánh giá đây là những bước tiến đáng ghi nhận sau 10 năm Trường hình thành và phát triển, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ GD&ĐT đối với nhà trường.

Nhấn mạnh định hướng phát triển của Trường Đại học Việt Nhật, Ngài Tsutomu Takebe cho rằng trường cần tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành đại học định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, đóng góp vào phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Việt Nam, Nhật Bản và khu vực. Ông cũng đề cập đến việc phát triển các ngành đào tạo mới, trong đó có lĩnh vực bán dẫn.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi tiếp

Theo Ngài Tsutomu Takebe, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robot phát triển, nhu cầu nhân lực đang thay đổi. Thị trường lao động cần đội ngũ vừa có trình độ chuyên môn, vừa có kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu thực tế của các ngành công nghiệp. Đây là hướng đào tạo mà Trường Đại học Việt Nhật cần quan tâm.

Ngài Tsutomu Takebe đồng thời nhấn mạnh vai trò của mô hình liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong phát triển Trường Đại học Việt Nhật. Theo ông, việc tăng cường liên kết giữa các bên sẽ góp phần gắn đào tạo với nhu cầu thực tế, phát huy thế mạnh của Việt Nam và Nhật Bản, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết, Bộ GD&ĐT nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Trường Đại học Việt Nhật đối với giáo dục đại học và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bộ luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để trường phát triển; đồng thời nhấn mạnh đây là trường đại học được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, với sự hỗ trợ, hợp tác của cả hai nước.

Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ nỗ lực trong phạm vi trách nhiệm của mình để tạo điều kiện cho Trường Đại học Việt Nhật phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng của trường, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đóng góp thiết thực cho đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ngài Tsutomu Takebe, đồng thời mong muốn ngài tiếp tục đồng hành, ủng hộ Trường Đại học Việt Nhật trong thời gian tới.