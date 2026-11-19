Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VĂN TUYẾN

Tại hội nghị, đại diện thanh niên đã nêu nhiều câu hỏi, kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành về những vấn đề thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến. Các nội dung được quan tâm gồm cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; mở rộng thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để nhà khoa học yên tâm theo đuổi những dự án có rủi ro cao...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN TUYẾN

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao, phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc, nâng cao chất lượng sống của người dân. Để đạt mục tiêu này, thành phố không chỉ cần nguồn lực đầu tư mà còn cần tri thức, sáng tạo và tinh thần dám làm của thế hệ trẻ.

Về thu hút, trọng dụng nhân tài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tiếp cận, minh bạch. Khi lựa chọn được người có năng lực, cần mạnh dạn giao việc khó, đánh giá bằng sản phẩm và hiệu quả công việc, tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Thành phố cũng cần công khai những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để các nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết. Các cuộc thi ý tưởng cần gắn với điều kiện thử nghiệm và khả năng ứng dụng thực tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VĂN TUYẾN

Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phân biệt rõ rủi ro trong thử nghiệm được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Sở KH-CN cần hướng dẫn cụ thể về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện để nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ yên tâm sáng tạo.

Đề cập các kiến nghị về việc làm, nhà ở, học tập, xây dựng gia đình và không gian sinh hoạt, ông Vũ Đại Thắng cho rằng đây đều là những vấn đề thiết thực. Thành phố cần công khai chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận; đồng thời quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ…