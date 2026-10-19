ĐBP - Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 và Hội LHPN tỉnh Điện Biên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Tại chương trình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và các điểm cầu thuộc 15 Ngân hàng Nhà nước khu vực, 34 Hội LHPN tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, nội dung phối hợp tập trung triển khai hiệu quả chính sách tín dụng, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dịch vụ ngân hàng và nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tài chính xanh, tài chính toàn diện, tài chính số; nâng cao kiến thức, năng lực quản trị tài chính và bảo đảm an toàn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, tăng cường thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển phụ nữ trong ngành Ngân hàng và triển khai hoạt động an sinh xã hội hướng đến hội viên, phụ nữ, trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân ngày 20/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam nâng cao hiệu quả phối hợp, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức. Phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong kết nối hội viên; khuyến khích các ngân hàng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ phù hợp, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và nữ hội viên sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số và huy động nguồn lực ngành Ngân hàng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tài chính toàn diện, bình đẳng giới.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân ngày 20/10.

Tại điểm cầu Điện Biên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, thống nhất triển khai các nội dung phù hợp với thực tế địa phương. Trọng tâm là tuyên truyền chính sách tín dụng, kết nối nguồn vốn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả; nâng cao kỹ năng tài chính số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.