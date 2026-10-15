Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế bền vững

Phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Trị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Tham dự diễn đàn có đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và hơn 110 nữ quản lý, điều hành hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, phát triển hợp tác xã mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phụ nữ từ người trực tiếp sản xuất trở thành người tổ chức sản xuất, tham gia quản lý, điều hành và làm chủ hoạt động kinh doanh. Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về quy mô sản xuất, năng lực quản trị, nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm. “Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn, kỹ thuật hay xây dựng sản phẩm mà cần chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Bởi sản xuất được sản phẩm tốt là điều kiện cần, nhưng đưa sản phẩm đến được thị trường, được người tiêu dùng đón nhận và duy trì đầu ra ổn định mới là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững”.

Với tinh thần “Kết nối thực chất - Hợp tác bền vững - Cùng nhau phát triển”, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị mong muốn các hợp tác xã chủ động đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Doanh nghiệp đồng hành trong định hướng sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và mở rộng thị trường. Mỗi sự kết nối được hình thành sẽ góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và mở ra những cơ hội phát triển tốt hơn cho phụ nữ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

Tại diễn đàn, các đại biểu theo dõi phóng sự đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” giai đoạn 2023-2026; đồng thời trao đổi những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường.

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan quản lý và chuyên gia giao lưu, trò chuyện, trao đổi các vấn đề liên quan tại chương trình

Tham luận về phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 20.710ha sản xuất theo chuỗi liên kết, với tỷ lệ bao tiêu đạt 100%; lợi nhuận cao hơn sản xuất truyền thống khoảng 15 - 20%. Đáng chú ý, phụ nữ chiếm hơn 50% chủ thể OCOP (92/181) và gần 13% giám đốc hợp tác xã nông nghiệp. Muốn liên kết bền vững, doanh nghiệp phải có nhu cầu thị trường rõ ràng, người sản xuất tuân thủ quy trình, còn hợp tác xã đủ năng lực điều phối. Các bên cần xác lập trách nhiệm, chia sẻ lợi ích, rủi ro và thực hiện hợp đồng chặt chẽ. Ngành nông nghiệp sẽ tập trung nguồn lực cho những chuỗi có tiềm năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người sản xuất.

Các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý bên lề chương trình.

Ở góc độ xúc tiến thương mại, bà Bùi Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị nhận định, nhiều hợp tác xã có sản phẩm chất lượng nhưng quy mô nhỏ, nguồn cung thiếu ổn định, một số yếu tố chưa đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Hợp tác xã cần nâng cao năng lực cung ứng, hoàn thiện hồ sơ chào hàng, xây dựng giá bán cạnh tranh và chủ động duy trì quan hệ với đối tác. Trung tâm sẽ phối hợp rà soát nhu cầu, phân loại sản phẩm để kết nối với doanh nghiệp thu mua, siêu thị và các kênh phân phối phù hợp. Đồng thời, trung tâm tăng cường hỗ trợ quảng bá trên nền tảng số, thương mại điện tử, tổ chức hội chợ, triển lãm và các chương trình kết nối cung cầu. Đặc biệt, hoạt động xúc tiến cần được theo dõi, hỗ trợ sau kết nối để chuyển những cuộc gặp gỡ ban đầu thành giao dịch và quan hệ hợp tác ổn định.

Trong chương trình giao lưu, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan quản lý và chuyên gia đã tập trung trao đổi hai nhóm vấn đề gồm: kết nối sản xuất với thị trường, doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận chính sách và nguồn lực hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý bên lề chương trình.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Trị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027, với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”; tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415); phát huy vai trò cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, hướng tới hình thành những chuỗi liên kết thực chất, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập bền vững cho phụ nữ Quảng Trị./.