Tạo điều kiện để người trẻ an tâm sinh con

NỖI LO CỦA GIA ĐÌNH TRẺ

Ở độ tuổi trên 34, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, ngụ phường Mỹ Tho, hạnh phúc khi có con trai đầu lòng nay đã 22 tháng tuổi. Chồng đi làm xa nhà, chị Tiên nhận may gia công túi tại nhà để có thêm thu nhập, vừa thuận tiện chăm sóc con.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, ngụ phường Mỹ Tho, hạnh phúc khi có con đầu lòng.

Dù mong muốn sinh thêm con để gia đình vui cửa vui nhà, nhưng trước những khó khăn về kinh tế, vợ chồng chị vẫn chưa thể thực hiện dự định.

Chị Tiên cho biết, thu nhập từ công việc may gia công không nhiều, trong khi phần lớn chi phí gia đình do chồng gánh vác.

Điều khiến chị lo lắng là nếu sinh thêm con, các con có thể không được chăm lo đầy đủ, nhất là việc học hành và điều kiện phát triển sau này.

Bản thân từng trải qua những tháng ngày khó khăn nên chị không muốn con mình phải chịu cảnh thiếu thốn.

Câu chuyện của gia đình chị Tiên cũng là nỗi băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Chi phí sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe trở thành gánh nặng đối với không ít gia đình.

Có người muốn ổn định công việc, thu nhập trước khi sinh con; có người thiếu điều kiện hỗ trợ chăm sóc trẻ; cũng có những cặp vợ chồng lựa chọn dừng lại ở một con vì lo ngại khả năng kinh tế. Khi những lựa chọn này xuất hiện ngày càng nhiều, mức sinh có xu hướng giảm.

Hiện nay, mức sinh trung bình của Việt Nam ở mức 1,91 con/phụ nữ. Đồng Tháp nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức trung bình cả nước.

Nếu xu hướng này kéo dài, cơ cấu dân số sẽ thay đổi, lực lượng lao động có nguy cơ thu hẹp và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, mức sinh thấp không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, mà còn liên quan đến nguồn nhân lực và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Trần Khắc Ân, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, những năm gần đây, tỷ lệ sinh không tăng, nhưng độ tuổi của phụ nữ mang thai có xu hướng tăng, đặc biệt là nhóm trên 35 tuổi.

Theo khuyến cáo y học, phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi, khi bước qua độ tuổi này, hệ thống nội tiết có những thay đổi, có thể làm tăng nguy cơ dị tật ở trẻ và ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ trong quá trình mang thai, sinh nở.

Thực tế, quyết định sinh con chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó điều kiện kinh tế và sự hỗ trợ của gia đình có vai trò quan trọng. Ở tuổi 31, chị Bùi Ngọc Phương Khanh, ngụ xã Lương Hòa Lạc, vừa đón thêm thành viên thứ hai.

Chị cho biết, hai bên nội, ngoại đều hỗ trợ kinh tế để vợ chồng có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các bé. Sự đồng hành của người thân giúp chị yên tâm hơn khi quyết định sinh thêm con.

CHÍNH SÁCH ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH

Tại Đồng Tháp, chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được triển khai từ năm 2022. Giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh có hơn 13.500 phụ nữ được nhận hỗ trợ; riêng năm 2025 có 3.919 trường hợp. Chính sách góp phần động viên, chia sẻ một phần chi phí và khuyến khích các gia đình thực hiện mong muốn sinh đủ 2 con.

Từ ngày 1-1-2027, theo quy định mới, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc diện được áp dụng sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ tài chính, Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 đặt ra những chính sách liên quan đến việc làm, bảo hiểm, y tế và nhà ở.

Trong đó, lao động nữ sinh con thứ hai được tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng; người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định.

Các chính sách này hướng đến chia sẻ khó khăn với gia đình, tạo thêm điều kiện để phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ mà vẫn có cơ hội ổn định công việc và cuộc sống.

Để chính sách phát huy hiệu quả, việc thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ đối tượng, điều kiện và quyền lợi được thụ hưởng.