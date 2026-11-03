Tạo điều kiện để Mặt trận hai nước Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chiều 3/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, đồng chí Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xi-phăn-đon), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; cùng dự có Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X; khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hai tổ chức Mặt trận tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, cùng gìn giữ, phát huy tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời chúc mừng những kết quả quan trọng Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc tế. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh, quan hệ Lào – Việt Nam là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận của hai nước trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, mở rộng nội dung và hình thức phối hợp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, hai cơ quan Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có cuộc sống, công việc ổn định, góp phần xây dựng đất nước Lào giàu mạnh, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.