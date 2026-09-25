Tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu khoa học được thương mại hóa

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Tập đoàn Vingroup đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ…

Đây là hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia trong giai đoạn mới.

GS.TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: HP

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Viện Hàn lâm Trần Hồng Thái khẳng định: Trong giai đoạn phát triển mới, Viện Hàn lâm đang từng bước trở thành thiết chế tri thức của Trung ương, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Trần Hồng Thái đánh giá Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, có năng lực đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời ngày càng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Trần Hồng Thái, hợp tác giữa Viện Hàn lâm và VinUni sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và doanh nghiệp, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu được phát triển thành sản phẩm, chuyển giao, thương mại hóa và ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Viện Hàn lâm mong muốn thông qua hợp tác này, các bên phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, tập trung vào những lĩnh vực khoa học, công nghệ có tiềm năng, đồng thời hình thành các chương trình nghiên cứu chung gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ… Ảnh: HP

Bốn lĩnh vực hợp tác giữa 2 bên gồm: AI và công nghệ số; vật liệu mới và năng lượng; khoa học sự sống và công nghệ y sinh; công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, đồng thời là những hướng mà Vingroup, VinUni và VinSpace đang từng bước xây dựng năng lực.

Hai bên sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh riêng: Viện Hàn lâm có đội ngũ nhà khoa học, hệ thống viện nghiên cứu và hạ tầng khoa học đầu ngành; Vingroup có năng lực nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa và hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành. Mục tiêu hướng tới là nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điểm nhấn của hợp tác là việc thành lập các nhóm nghiên cứu chung giữa các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị thành viên của Vingroup, gồm VinUni và VinSpace.

Các lĩnh vực ưu tiên được xác định gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số; quang điện tử; robot và tự động hóa; khoa học vật liệu và công nghệ môi trường; công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không; khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học. Đây đều là những lĩnh vực có tính lan tỏa cao, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.