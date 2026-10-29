Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tham gia góp ý, đại biểu Phan Thị Thùy Linh (đoàn Thanh Hóa) nêu rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp cùng hàng triệu hộ kinh doanh. Khu vực này đóng góp quan trọng vào việc làm, sinh kế và ổn định xã hội.

Theo bà Linh, bên cạnh việc trải thảm đỏ để đón "đại bàng", cũng cần tạo điều kiện để hàng triệu "chim sẻ" của nền kinh tế có cơ hội được lớn mạnh và phát triển.

"Thành công của Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không nên được đo bằng số lượng điều khoản hỗ trợ, mà quan trọng hơn là số doanh nghiệp thực sự đứng vững, có khả năng tự phát triển và đóng góp nhiều hơn cho đất nước, xã hội", bà nói.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, đoàn Thanh Hóa (Ảnh: Media Quốc hội).

Góp ý nội dung cụ thể, bà Linh cho rằng, cần xây dựng kênh triển khai chính sách đủ khả thi để doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp khó tiếp cận, có thể thụ hưởng hỗ trợ.

Dẫn báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính, đại biểu cho biết trong khảo sát gần 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ khoảng 9% phản hồi đã tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Theo đại biểu, con số này cho thấy yêu cầu phải cải thiện khâu tổ chức thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng các chính sách đã được quy định.

Đại biểu đề nghị hoàn thiện dự thảo luật theo hướng làm rõ cơ chế đặt hàng các tổ chức đại diện doanh nghiệp có đủ năng lực, trong đó có tổ chức đại diện của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh cũng đề cập đến việc cụ thể hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bao trùm và tạo tác động xã hội.

Đại biểu đánh giá cao các chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp sử dụng hoạt động kinh doanh để tạo việc làm cho người khuyết tật, phụ nữ yếu thế hoặc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người thu nhập thấp, cần làm rõ phạm vi áp dụng, điều kiện đáp ứng và cách thức tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Vì vậy, bà đề nghị làm rõ phạm vi, tiêu chí và cách áp dụng chính sách hỗ trợ đối với mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội. Theo nữ đại biểu, tiêu chí nhận diện cần dựa trên mục tiêu xã hội gắn với hoạt động kinh doanh và kết quả có thể kiểm chứng.

"Hiệu quả được đánh giá thông qua việc làm được tạo ra và duy trì cho người yếu thế, mức độ cải thiện sinh kế và khả năng đưa dịch vụ đến đúng đối tượng có thu nhập thấp", bà Linh nói và cho rằng những doanh nghiệp này đang cùng Nhà nước giải quyết các nhu cầu an sinh thiết thực. Do đó, sự ghi nhận cần đi kèm với những điều kiện hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và tiếp tục thực hiện sứ mệnh xã hội.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa, đoàn Cần Thơ (Ảnh: Media Quốc hội).

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) cho rằng, dự thảo đang quy định về cách tiếp cận nguồn vốn, các quy định về khuyến khích tổ chức tín dụng đa dạng hóa nguồn vốn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Theo ông, rào cản lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là thiếu tài sản bảo đảm, chưa thực sự tốt các báo cáo tài chính theo quy định, thiếu phương án kinh doanh trong một thời gian dài.

"Nếu dừng lại ở các cụm từ "khuyến khích" hoặc "tạo điều kiện" thì sẽ không xác định rõ chủ thể thực hiện, công cụ hỗ trợ cũng như trách nhiệm phối hợp, khó tạo chuyển biến thực chất sau khi luật ban hành", ông Nghĩa nói.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế để doanh nghiệp được hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu tài chính, hoàn thiện phương án kinh doanh và hồ sơ tín dụng; thúc đẩy đánh giá tín nhiệm dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, dữ liệu hóa lịch sử giao dịch hợp pháp và giao cho Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan hỗ trợ, quỹ bảo lãnh tín dụng, các tổ chức tín dụng. Đồng thời, công khai điều kiện, quy trình và thời hạn xử lý.

"Cần nhấn mạnh đây là cơ chế nâng cao khả năng tiếp cận vốn, không phải bắt buộc ngân hàng cho vay hoặc hạ thấp tiêu chí về an toàn tín dụng", ông Nghĩa nói thêm.