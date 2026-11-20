Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật; đồng thời có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Bảo đảm tính khả thi, ổn định của tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời làm rõ việc áp dụng các tiêu chí này tại thời điểm xét hỗ trợ.

"Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí trong dự thảo Luật đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm khả thi, ổn định và dễ áp dụng trong thực tiễn", Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung họp.

Liên quan đến việc áp dụng các tiêu chí đối với doanh nghiệp mới thành lập khi chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định các trường hợp này tại nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Việc quy định nhằm bảo đảm xác định đúng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác, đồng thời không quy định thêm tiêu chí trái với quy định của luật.

Chính sách thuế bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật

Liên quan đến chính sách thuế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các chính sách hỗ trợ về thuế theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo Luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế. Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan, cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.

"Việc điều chỉnh này vừa bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện tại dự thảo luật như ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật" - Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dự thảo Luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ; đồng thời rà soát quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để nâng cao khả năng tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, dự thảo Luật đã chỉnh lý và bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ; quy định khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Qua đó, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành Luật các quy định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, kiểm tra việc bố trí quỹ đất.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mua sắm công

Về mua sắm công và phát triển thị trường, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý quy định tại dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị các gói thầu của cơ quan, tổ chức mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng tỷ lệ theo quy định, hoặc trường hợp cơ quan, tổ chức không có gói thầu có giá trị dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

"Quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, phù hợp với sự biến động giá, quy mô mua sắm và năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của dự thảo Luật theo hướng loại trừ các gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, bảo đảm không trái với các cam kết điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên", Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân tích.

Chính phủ sẽ tiếp tục quy định cụ thể về phương pháp tính tỷ lệ giá trị gói thầu, trách nhiệm công khai kết quả thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kiểm tra và xử lý việc chia nhỏ gói thầu, bảo đảm thống nhất với pháp luật về đấu thầu.

Các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển hệ thống phân phối cũng đã được Chính phủ rà soát, hoàn thiện theo hướng không trùng lặp và chỉ quy định khung chính sách tại luật. Nội hàm chính sách cụ thể, điều kiện và mức hỗ trợ sẽ tiếp tục được Chính phủ quy định chi tiết, phù hợp với thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

Ngoài ra, dự thảo luật đã quy định rõ thời hạn áp dụng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, hoàn thiện các quy định chuyển tiếp trong dự thảo Luật để bảo đảm đồng bộ với quy định tại Nghị quyết số 198 năm 2025 của Quốc hội, không tồn tại song song hai cơ chế đối với cùng một nội dung hỗ trợ.

Các quy định này cũng bảo đảm các chương trình, dự án hỗ trợ đang triển khai được tiếp tục thực hiện, không ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.