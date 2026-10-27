Tạo điều kiện để DN khai thác hiệu quả các cơ hội từ thương mại điện tử

Theo thống kê công bố tại diễn đàn, TMĐT đang trở thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế số Việt Nam. Năm 2025, quy mô thị trường đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm trước, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Để duy trì tốc độ phát triển và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, TMĐT cần chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - DN được xác định là hướng đi quan trọng nhằm kết nối chính sách, tri thức, nguồn lực thị trường.

Theo các ý kiến được trao đổi tại Diễn đàn, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý, hỗ trợ phát triển hạ tầng số; nhà trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; DN đóng vai trò trung tâm trong ứng dụng, đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh doanh số.

TS Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục TMĐT (Bộ Công Thương) cho rằng, cần tập trung vào yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực tuân thủ và tạo môi trường thuận lợi để DN khai thác hiệu quả các cơ hội từ TMĐT. Trong đó, việc kết nối chính sách với đào tạo và thực tiễn kinh doanh có ý nghĩa quan trọng với nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Ở góc độ cộng đồng DN và các hiệp hội, đại diện Hội Doanh nhân Sài Gòn TP HCM và đại diện VECOM nhấn mạnh vai trò của tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, khả năng thích ứng của doanh nhân trong kỷ nguyên số. Việc tăng cường kết nối giữa DN với cơ sở đào tạo và các chuyên gia sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

PGS.TS. Ngô Cao Cường, Phó Hiệu trưởng HUTECH cho rằng TMĐT có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. Trong bối cảnh đó, nhà trường cần tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, chú trọng phát triển các kỹ năng về TMĐT, quản trị số, phân tích dữ liệu, ứng dụng AI. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Tại Diễn đàn, nhiều ý kiến tập trung trao đổi về những thay đổi trong chính sách TMĐT, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Luật TMĐT có hiệu lực từ 1/7/2026, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, đã tạo khuôn khổ pháp lý mới cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số, làm rõ trách nhiệm người bán, nền tảng TMĐT và các chủ thể tham gia livestream bán hàng, tiếp thị liên kết. Việc hoàn thiện thể chế hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền lợi người dùng, đồng thời tạo điều kiện cho DN đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các ý kiến trao đổi về giải pháp ứng dụng AI, quản trị bán hàng đa kênh, khai thác dữ liệu, nâng cao năng lực nhân sự nhằm giúp DN tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, hiệp hội và DN cần được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo theo nhu cầu, hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối chuyên gia và chuyển giao giải pháp công nghệ.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, phát triển TMĐT cần gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, liên kết vùng, mở rộng TMĐT xuyên biên giới. Đẩy mạnh kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, DN, gắn hoàn thiện thể chế với đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số, sẽ góp phần đưa TMĐT trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.