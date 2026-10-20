Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới các nữ đại biểu, nữ cán bộ Văn phòng Quốc hội; đồng thời chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam có những đóng góp to lớn trong lịch sử dựng nước, giữ nước và quá trình phát triển của Quốc hội. Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu, thể hiện sự quan tâm, cam kết của Việt Nam đối với bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Ghi nhận những đóng góp của các nữ đại biểu và nữ cán bộ Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu tiếp tục phát huy góc nhìn nhân văn, phân tích, phản biện sâu sắc các dự án luật, nhất là chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, áp lực công việc lớn đến đâu, các nữ đại biểu, cán bộ nữ luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đổi mới; giữ trọn nét duyên dáng, nhân hậu, mang lại sự ấm áp của mỗi gia đình và trong xã hội. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn về lý luận để tham gia thẩm định, phản biện sâu sắc các dự án luật; phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nữ đại biểu, cán bộ nữ phát huy năng lực, trí tuệ và sức sáng tạo.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các nữ đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri, tích cực tham gia xây dựng các chính sách thiết thực, nhân văn.