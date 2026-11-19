Kỹ sư Chu Văn Thắng, Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, giá trị của một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi không chỉ thể hiện ở khả năng vận hành hệ thống mà còn ở năng lực phát hiện vấn đề, dự báo rủi ro, nghiên cứu giải pháp và tạo ra những cải tiến có giá trị trong thực tiễn. Công nghệ thay đổi nhanh, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin ngày càng cao, trong khi các hệ thống kỹ thuật phải hoạt động liên tục, ổn định. Điều đó đòi hỏi người làm chuyên môn không thể chỉ dừng lại ở việc thực hiện những quy trình có sẵn mà phải thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao khả năng làm chủ công nghệ.

Tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, nhiệm vụ chính của tôi là bảo đảm sự vận hành thông suốt của dòng chảy số, giữ an toàn hệ thống dữ liệu và đồng hành mang lại tiện ích số tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. Đặc thù công việc đòi hỏi sự chính xác, khả năng xử lý tình huống nhanh và tinh thần chủ động trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hệ thống.

Có những vấn đề kỹ thuật không thể giải quyết đơn thuần bằng những thao tác thông thường mà cần sự phân tích sâu, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sáng tạo của người kỹ sư. Vì vậy, theo tôi đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin cần được nhìn nhận không chỉ là lực lượng thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nguồn lực trí tuệ có khả năng đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng.

Từ góc độ người trực tiếp làm chuyên môn, tôi nhận thấy một trong những điều kiện quan trọng để trọng dụng nhân tài là phải có cơ chế khuyến khích sáng kiến và chấp nhận những cách làm mới trên cơ sở tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn. Những đề xuất cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa các thao tác hoặc nâng cao khả năng cảnh báo, phòng ngừa sự cố cần được quan tâm, đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế. Không nên chỉ ghi nhận những kết quả lớn, mang tính đột phá mà cần trân trọng cả những cải tiến chuyên môn tuy nhỏ nhưng giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Để khơi dậy khả năng sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, các doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ gắn với yêu cầu nghiên cứu, cải tiến và giải quyết những vấn đề cụ thể. Người có năng lực cần được tiếp cận những hệ thống, thiết bị và công nghệ mới; được tạo điều kiện tham gia các dự án chuyên sâu, thử nghiệm giải pháp và đề xuất phương án kỹ thuật. Cần có cơ chế đánh giá, khen thưởng tương xứng đối với những cá nhân có sáng kiến được ứng dụng hiệu quả; phân biệt rõ giữa người hoàn thành nhiệm vụ thông thường với những người có đóng góp nổi bật, tạo ra giá trị gia tăng cho đơn vị.

Trọng dụng nhân tài không nhất thiết chỉ bắt đầu bằng việc thu hút những người có thành tích nổi bật từ bên ngoài mà còn phải biết nhận diện, tạo cơ hội để những người đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp phát huy hết khả năng. Khi sáng kiến được lắng nghe, năng lực chuyên môn được thử thách và đóng góp được ghi nhận bằng những lợi ích cụ thể, người lao động sẽ có thêm động lực nghiên cứu, sáng tạo và gắn bó với đơn vị.