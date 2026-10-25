Tạo điều kiện để Bệnh viện 30-4 nâng cao năng lực, phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4 cho biết Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện 30-4 xác định nguồn nhân lực y tế là yếu tố cốt lõi, có vai trò quyết định đối với sự phát triển của bệnh viện. Nếu không có đội ngũ y, bác sĩ vững vàng về chuyên môn, chuẩn mực về y đức thì không thể bứt phá phát triển.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, thực tế trong nhiều năm qua, Bệnh viện 30-4 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trên nhiều mặt công tác. Nhà trường đã hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của bệnh viện ở các bậc Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiến sĩ và đào tạo các kíp kỹ thuật chuyên sâu.

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4, phát biểu chào mừng.

Tháng 12/2025, Bệnh viện 30-4 và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị. Ngày 29/9/2026, hai bên đã có buổi làm việc cụ thể về những nội dung hợp tác và các đề xuất của Bệnh viện 30-4.

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến.

Bệnh viện 30-4 mong muốn cùng Nhà trường trao đổi, thống nhất và báo cáo đồng chí Thứ trưởng một số định hướng hợp tác trọng tâm, tập trung vào: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thiết lập bộ môn, cơ sở thực hành của Nhà trường tại bệnh viện; hỗ trợ nhân sự, quản lý chuyên môn và kiêm nhiệm một số vị trí lãnh đạo khoa, phòng chuyên môn; cùng hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng hy vọng mối quan hệ hợp tác “Viện - Trường” sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, đưa Bệnh viện 30-4 bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thượng tá, TS. Trương Thị Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4, báo cáo các mặt công tác phối hợp...

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết sự phối hợp giữa Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện 30-4 hướng đến mục tiêu gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Để sự phối hợp phát huy hiệu quả, hai bên đề cao tinh thần cởi mở, thống nhất trong quản lý, bố trí nhân sự theo năng lực và yêu cầu công việc.

Lãnh đạo các trường và khoa phòng của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trao đổi ý kiến.

Bệnh viện 30/4 được định hướng trở thành một cơ sở thực hành quan trọng của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, góp phần đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, phát triển chuyên môn và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện 30-4 và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy kết nối, trao đổi, tìm kiếm những giải pháp hợp tác thiết thực. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và quyết tâm cùng phát triển giữa một cơ sở y tế thuộc lực lượng Công an nhân dân với một cơ sở đào tạo, nghiên cứu y khoa có uy tín.

Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trao tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Với bề dày kinh nghiệm, thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đội ngũ chuyên gia, giảng viên, bác sĩ có trình độ cao, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện 30-4 trong phát triển chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, phát triển chuyên sâu và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế Công an nhân dân.

“Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xem xét, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác theo thẩm quyền, quy định hiện hành, nhằm hỗ trợ Bệnh viện 30-4 nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển bền vững và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm.

Đối với các thầy cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ y, bác sĩ của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ và những đóng góp về trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết đối với Bệnh viện 30-4. Tôi mong muốn các đồng chí yên tâm tham gia hợp tác, giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao đổi ý kiến với lãnh đạo các đơn vị bên lề hội nghị.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh rằng lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại cho Bệnh viện 30-4, tuy nhiên phương tiện có thể mua sắm được nhưng điều quan trọng là nhân lực sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết bị máy móc hiện đại đó. Vì thế, đồng chí Thứ trưởng bày tỏ sự mong muốn Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bệnh viện thông qua việc cử hoặc bố trí chuyên gia, giảng viên, bác sĩ có kinh nghiệm tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, hội chẩn và phát triển các lĩnh vực phù hợp.

Đối với những vị trí chuyên môn, quản lý cần được tăng cường, đề nghị hai bên trao đổi, nghiên cứu khả năng phối hợp, giới thiệu nhân sự có trình độ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu thực tế của Bệnh viện.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công an luôn trân trọng các thầy cô, chuyên gia như những người đồng hành trong cùng một nhiệm vụ, cùng chung trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.