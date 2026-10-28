Tạo điều kiện cho thị trường phát triển nhưng không hạ tiêu chuẩn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh)

Bảo vệ quyền lợi chính đáng nhà đầu tư nhỏ lẻ

Ngày 28/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Phát biểu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, quan trọng nhất của việc xây dựng Luật là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư và các thành viên thị trường. Toàn bộ các điều kiện của luật đều nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi thị trường được nâng hạng, các quỹ đầu tư quốc tế sẽ quan tâm, bởi thị trường hoạt động công khai, minh bạch và đạt chuẩn.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu xuyên suốt để tạo điều kiện cho thị trường phát triển, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho thị trường phát triển, nhưng không đồng nghĩa với việc hạ tiêu chuẩn. Theo đó, nhiều thủ tục được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng điều kiện phát triển mới, đồng thời phù hợp với những quy định pháp luật đã ban hành. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và nhân dân.

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán khá khan hiếm

Liên quan đến cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, rà soát kỹ để bảo đảm thống nhất với pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, dự thảo Luật Chứng khoán chỉ quy định những điều kiện đặc thù gắn với thị trường chứng khoán. Mục tiêu là bảo đảm thị trường phát triển nhưng phải tuyệt đối an toàn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư khi triển khai thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới mà pháp luật chưa quy định. Những quy định này mang tính đặc thù đối với chứng khoán; các quy định chung vẫn phải tuân thủ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ vận hành, kiểm tra, giám sát thị trường, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, khi mới đưa thị trường vào hoạt động, hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm được thị trường chứng khoán Thái Lan tài trợ. Sau nhiều năm, Việt Nam chuyển sang phần mềm giao dịch mua của thị trường Hàn Quốc và hiện đang vận hành tương đối ổn định.

Tuy nhiên, để phát triển thị trường, yêu cầu đặt ra là phải tiến tới làm chủ công nghệ, chủ động nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng quy mô, điều kiện thị trường, đặc biệt là yêu cầu công khai, minh bạch. Đầu tư về công nghệ thông tin cho thị trường là yêu cầu thiết thực. Gắn với đầu tư công nghệ là phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán nói chung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói riêng, đặc biệt là các cơ quan xây dựng cơ chế, giám sát, bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, công khai, minh bạch.

Cho biết, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán khá khan hiếm. Cùng với sự phát triển của thị trường, sự cạnh tranh về nhân lực giữa cơ quan quản lý nhà nước với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ rất khốc liệt. Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư sẵn sàng trả lương cao để thu hút cán bộ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay trước đây Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng có cơ chế đặc thù cho cán bộ, công chức. Sau một thời gian cơ chế này không còn.

Từ đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính mong muốn đưa chính sách trở lại để hỗ trợ việc thu hút, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát thị trường.