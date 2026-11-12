Tạo điều kiện cho lao động nông thôn tiếp cận cơ hội việc làm

Phiên giao dịch việc làm tại xã Khánh Bình tạo cơ hội kết nối người lao động với doanh nghiệp tuyển dụng.

Tại xã Khánh Bình, phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 100 lao động nông thôn tham gia. Người lao động được tiếp cận trực tiếp với thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; được tư vấn, định hướng nghề nghiệp miễn phí và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, hoàn cảnh bản thân. Đồng thời, được hỗ trợ kết nối việc làm tại các công ty, xí nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động xã Khánh Bình tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.

Cùng ngày, tại Xã Trần Văn Thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau phối hợp với địa phương tổ chức phiên giao dịch việc làm kết hợp tập huấn, hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ giao dịch việc làm năm 2026, với hơn 60 đại biểu tham dự.

Tại phiên giao dịch, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau và các doanh nghiệp tuyển dụng trong, ngoài tỉnh cung cấp thông tin về thị trường lao động, tình hình cung - cầu lao động và các vị trí việc làm đang có nhu cầu tuyển dụng. Người lao động được tư vấn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội; định hướng, giới thiệu học nghề và cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Nhân lực ADC tư vấn việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch ở Xã Trần Văn Thời.

Bên cạnh đó, các đại biểu được lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn triển khai hoạt động hỗ trợ giao dịch việc làm trên địa bàn xã; rà soát, nắm bắt nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động; tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phiên giao dịch việc làm; phối hợp lập danh sách, tổng hợp đối tượng có nhu cầu tìm việc làm.

Thông qua các phiên giao dịch, lao động nông thôn có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, tiếp cận thông tin thị trường lao động và các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, cán bộ chuyên môn cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở ấp được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng rà soát nhu cầu, giới thiệu, tư vấn việc làm cho người dân, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm./.