Tạo điều kiện cho học sinh vùng khó Lâm Đồng từ mô hình bán trú

Khu bếp ăn bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng, tỉnh Lâm Đồng

Bữa cơm "tiếp sức" học trò vùng cao Lâm Đồng

Tiếng trống trường báo hiệu kết thúc buổi học sáng, 4 anh chị em Vàng Thị Đầy Năng nhanh chóng trở về khu bếp ăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng để dùng bữa trưa. Với Năng và các anh, chị, em, khu bếp này đã trở nên thân thuộc sau nhiều năm gắn bó với ngôi trường.

Sau khi người chị gái tốt nghiệp Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng, lần lượt các anh, chị, em của Năng tiếp tục theo học tại đây. Nhờ mô hình, các em được hỗ trợ bữa ăn và có nơi ở ngay tại trường, giúp gia đình vơi bớt chi phí, đồng thời các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định.

Em Vàng Thị Đầy Năng cho biết gia đình đã có 4 anh, chị, em theo học ngôi trường này

Nữ sinh người dân tộc Mông chia sẻ: “Nhà em cách trường học gần 10 km. Bố mẹ làm nông lại bận chăm sóc em nhỏ nên 4 anh chị em lựa chọn ở nội trú trong trường. Dù xa gia đình, nhưng tại đây, chúng em được thầy cô quan tâm, hỗ trợ trong học tập, ăn ở và sinh hoạt”.

Câu chuyện của anh chị em Năng cũng là thực tế của nhiều học sinh đang theo học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng. Hiện trường tổ chức ăn, ở cho hơn 200 học sinh, với 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng đang tổ chức ăn, ở cho hơn 200 học sinh, với 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số

Hơn 15 năm triển khai, mô hình bán trú đã góp phần duy trì sĩ số, tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp tục đến trường. Trong môi trường học tập và sinh hoạt tập thể, các em có thêm cơ hội rèn luyện tính tự lập, kỹ năng giao tiếp, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

Cô giáo H’Tầm cho hay: “Phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở xa, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn. Việc tổ chức ăn, ở tại trường giúp các em không phải đi lại vất vả, có thêm thời gian học tập và được thầy cô quan tâm, hướng dẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ đó, phụ huynh cũng yên tâm hơn khi cho con đến trường”.

Việc tổ chức ăn, ở tại trường giúp các em không phải đi lại vất vả, có thêm thời gian học tập và được thầy cô quan tâm, hướng dẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Cô giáo H’Tầm, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng

Sớm chuyển đổi sang mô hình nội trú

Việc tổ chức ăn, ở tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trong khi nhu cầu nội trú của học sinh ngày càng lớn thì cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ. Phòng ở, khu sinh hoạt, nhà ăn và bếp ăn còn chật hẹp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và chăm sóc học sinh.

Cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn, ở nội trú của học sinh

Theo ông Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng, trong quá trình hoạt động, mô hình đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Học sinh đến trường đều đặn hơn, chăm chỉ học tập, phụ huynh cũng yên tâm lao động sản xuất khi con em được thầy, cô chăm sóc.

Hiện nay, học sinh ở trường cả ngày lẫn đêm, đến thứ bảy mới về nhà. Tuy nhiên mức hỗ trợ hiện nay chỉ là 936.000 đồng/học sinh/tháng, trong khi các em cần được bảo đảm bữa ăn hằng ngày. Nguồn kinh phí hạn chế khiến việc cải thiện chất lượng dinh dưỡng còn gặp khó khăn.

Mức hỗ trợ hiện nay chỉ là 936.000 đồng/học sinh/tháng, chưa bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho các em

Bên cạnh đó, phòng ở, nhà ăn và bếp ăn chưa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của hơn 200 học sinh. Hiện mỗi phòng ở có khoảng 14 - 16 học sinh nội trú, khiến không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi của các em còn chật hẹp, thiếu sự riêng tư và ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng cho thấy, khi mô hình bán trú được tổ chức theo hình thức ăn, ở tập trung trong thời gian dài, nhu cầu chăm sóc học sinh không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm chỗ ở và bữa ăn mà còn đòi hỏi điều kiện dinh dưỡng, sinh hoạt, học tập phù hợp.

Theo ông Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng, việc xem xét chuyển đổi mô hình sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ hỗ trợ và công tác chăm sóc học sinh

Ông Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng cho biết thêm, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã về khảo sát hoạt động của nhà trường để xem xét việc chuyển đổi sang mô hình nội trú.

Theo ông Hùng, việc xem xét chuyển đổi mô hình sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ hỗ trợ và công tác chăm sóc học sinh. Qua đó, nhà trường có thêm điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển cả kiến thức, kỹ năng và thể chất.