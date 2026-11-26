Lãnh đạo xã Cẩm Mỹ kiểm tra thi công tuyến đường BB2. Ảnh: Đinh Tài

Nhờ sự chung sức của người dân, diện mạo vùng quê Cẩm Mỹ ngày càng khởi sắc, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Người dân không chỉ góp công, góp của mà còn tích cực giữ gìn, phát huy những thành quả xây dựng NTM.

Người dân hiến đất làm đường

Đầu tư hạ tầng giao thông là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Tại xã Cẩm Mỹ, thay vì chờ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, người dân ở một số khu vực đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ công trình để cùng Nhà nước mở rộng đường giao thông.

Tuyến đường BB2 thuộc tổ 2, ấp Bảo Bình 1, đường Long Giao - Bảo Bình dài hơn 2,5km, có khoảng 60 hộ dân sinh sống. Hàng chục năm qua, tuyến đường đất này có nhiều đoạn xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và sản xuất. Tuyến đường đang được triển khai giai đoạn 1, tập trung san lấp, tạo mặt bằng và thi công nền đường. Theo phương án, đường được mở rộng với mặt đường rộng 5m, hai bên lề mỗi bên 1m. Để dự án triển khai thuận lợi, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, không yêu cầu bồi thường sau khi được thông tin về chủ trương và lợi ích của công trình.

Bà Cao Thị Lệ Hà, ở ấp Bảo Bình 1 chia sẻ: Gia đình tôi sinh sống ở đây đã hơn 40 năm. Trước kia, đường đi lại khó khăn, chồng tôi tuổi cao, sức khỏe yếu nên nhiều khi không dám tự chạy xe ra ngoài. Những hôm trời mưa gió, việc vận chuyển hàng hóa, đi lại càng bất tiện. Khi Nhà nước có chủ trương đầu tư, bà con rất phấn khởi và sẵn sàng hiến đất để làm đường. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 3,5m đất để mở rộng đường. Nếu trong quá trình thi công cần thêm đất, gia đình cũng sẵn sàng hiến thêm. Chúng tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành để người dân có đường sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn.

Bà Lương Mỹ Liên, người dân hiến đất nhiều nhất ở ấp Bảo Bình 1 cho biết: Nhiều năm nay, con đường nhỏ hẹp, trơn trượt khi trời mưa khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Nay được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, bà con rất phấn khởi, đồng tình hưởng ứng chủ trương hiến đất. Gia đình tôi cũng tự nguyện hiến khoảng 510m² đất để làm đường, góp phần xây dựng tuyến đường khang trang, thuận tiện, phục vụ đi lại và phát triển kinh tế.

Cùng chung niềm vui, ông Chiêng A Xi, ở ấp Bảo Bình 1 bày tỏ: Chúng tôi rất bất ngờ và vui mừng khi được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng vì đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng sớm. Niềm vui nối tiếp niềm vui, gia đình chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Huy động tốt sức dân

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 vừa diễn ra tại ấp Bảo Bình 1, xã Cẩm Mỹ, địa phương đã biểu dương, khen thưởng 5 hộ gia đình tự nguyện hiến đất, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đường BB2. Đây cũng là những hộ tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Việc biểu dương nhằm ghi nhận đóng góp của người dân; đồng thời nhân rộng những cách làm hay, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.

Ông Trần Anh Kiệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Mỹ cho biết: Đường BB2 là đường đất nhỏ hẹp, việc đi lại, vận chuyển rất khó khăn, tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và sự thống nhất chủ trương của các cấp, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường. Đặc biệt, có những đoạn đường hiện hữu chỉ rộng khoảng 2m, người dân đã tự nguyện hiến đất để bảo đảm mặt bằng thi công.

Để tạo sự đồng thuận, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Người dân được thông tin đầy đủ về chủ trương đầu tư, hướng tuyến, quy mô và lợi ích của công trình. Khi hiểu rõ mục tiêu dự án, bà con chủ động chia sẻ với chính quyền, cùng tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị thực hiện.

Từ sự đồng thuận đó, nhiều tuyến đường giao thông khang trang, sạch đẹp được hình thành trên địa bàn xã. Toàn xã hiện có 34 tuyến đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch; 122 tuyến đường trục thôn, ngõ, xóm với chiều dài 125km được cứng hóa bằng nhựa hoặc bê tông. Hệ thống giao thông đồng bộ giúp kết nối vùng sản xuất với các điểm thu mua, thị trường tiêu thụ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nông thôn. Tỷ lệ các tuyến đường xã, đường thôn, ấp, ngõ, xóm được trồng cây xanh, trồng hoa, thảm cỏ đạt 83,4%.

Năm 2026, tổng nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt hơn 155 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 50 tỷ đồng, chiếm hơn 32%. Những con số này cho thấy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong xây dựng NTM, xã Cẩm Mỹ chú trọng phát triển kinh tế, khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhân rộng các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 93 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 9 triệu đồng/người so với năm 2025.