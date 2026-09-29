Tạo 'điểm tựa' để phụ nữ nhạy bén trên môi trường số

Hội viên, phụ nữ phường Phú Thủy đang lắng nghe những kiến thức từ lớp tập huấn khởi nghiệp

Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

Một buổi chiều cuối tuần, hội trường UBND phường Phú Thủy rộn ràng bởi tiếng trao đổi, chuyện trò của chị em phụ nữ. Trên màn hình, những hình ảnh về sản phẩm lần lượt được trình chiếu. Dưới hội trường, nhiều cánh tay giơ lên, những câu hỏi nối tiếp nhau: Nên đăng sản phẩm vào thời gian nào? Một đoạn clip ngắn cần quay như thế nào để thu hút người xem? Viết nội dung ra sao để khách hàng chú ý?

Không khí lớp tập huấn khởi nghiệp được nối dài từ những câu chuyện thực tế. Mỗi câu hỏi gắn với một sản phẩm, mô hình và trăn trở riêng: có người đã có sản phẩm nhưng chưa biết cách giới thiệu, có người quen bán hàng truyền thống nhưng còn lúng túng khi tiếp cận nền tảng số. Những vướng mắc nhỏ trong quá trình khởi nghiệp trở thành vấn đề được nhiều người cùng quan tâm.

Chăm chú theo dõi những trao đổi của các hội viên, chị Lê Thị Diễm My (tổ dân phố 6, phường Phú Thủy) chia sẻ: “Tôi làm các sản phẩm đan móc nhiều năm nay, nhưng chủ yếu làm gia công theo đơn đặt hàng. Qua tập huấn và trao đổi trực tiếp với các chị em mới thấy, muốn khởi nghiệp thì không thể chỉ chờ đơn hàng, mà phải thay đổi cách tiếp cận thị trường”.

Với nhiều phụ nữ, khởi nghiệp bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Đó có thể là món ăn gia truyền, sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công, dịch vụ nhỏ hoặc một ý tưởng xuất phát từ chính nhu cầu của địa phương. Nhưng từ một sản phẩm có chất lượng đến việc tạo dựng thương hiệu trên thị trường lại là hành trình không đơn giản.

Mô hình khởi nghiệp từ măng tre bonsai của chị Phan Cao Hồng Cẩm xã Lương Sơn.

Bà Phí Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thủy cho biết: Dù lớp tập huấn chỉ diễn ra trong một buổi, nhưng hi vọng hơn 150 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia sẽ nắm được những kỹ năng cần thiết, thay đổi nhận thức, cách tiếp cận thị trường và từng bước hoàn thiện mô hình của mình để có bước đi xa hơn trong phát triển kinh tế.

Từ ý tưởng đến sinh kế

Trực tiếp đứng lớp chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ các xã, phường phía Đông tỉnh trong tháng 8, tháng 9 vừa qua, ông Huỳnh Chí Đông Hải - Chuyên gia đào tạo và truyền thông Làng công nghệ sinh thái (ECOTECH) - TechFest Việt Nam cho biết: Trước đây, không ít chị em chủ yếu bán hàng thông qua người quen, khách hàng truyền thống hoặc giới thiệu trực tiếp. Phương thức này giúp duy trì những khách hàng quen. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ cần sản phẩm tốt mà buộc chị em phải nhạy bén trên môi trường số, khi đó sản phẩm địa phương mới tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn. Đề án lấy phụ nữ làm trung tâm, đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm phương pháp chủ đạo; ưu tiên phụ nữ yếu thế, khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Các nhiệm vụ tập trung vào tuyên truyền, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ tham gia, phát triển các mô hình khởi nghiệp.

Phụ nữ phường Mũi Né giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp

Những hoạt động hỗ trợ đang tạo thêm “điểm tựa” để phụ nữ trong tỉnh tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Khi được đồng hành đúng hướng, mỗi ý tưởng, mỗi sản phẩm của chị em sẽ có thêm cơ hội vươn xa, tạo sinh kế và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế ở giai đoạn mới.

Hội LHPN tỉnh xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để chị em từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm, mô hình kinh doanh phù hợp, từ đó tạo thêm thu nhập và nâng cao quyền năng kinh tế. Bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh