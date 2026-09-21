Tác giả: Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM

Dáng hồn đô thị

Dáng hồn đô thị là tập tùy bút của kiến trúc sư Lưu Trọng Hải về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị ở TP.HCM, Hội An và Huế. Qua những câu chuyện, hồi ức, tác giả trăn trở về sự phát triển đô thị và việc gìn giữ những giá trị truyền thống.

Tạo điểm nhấn cho kiến trúc cảnh quan của TP.HCM

Một thành phố đẹp không chỉ có những công trình kiến trúc lớn mà còn cần cây xanh, mặt nước và không gian văn hóa. Đây cũng là yếu tố giúp TP.HCM thu hút du khách.

Người ta đến tháp Eiffel không chỉ để biết, để ngắm nhìn, để sờ tận tay cái công trình nổi tiếng đó, mà còn leo lên trên cao, nhìn toàn cảnh Paris, dòng sông Seine uốn lượn, để thưởng thức những hoạt động văn hóa dưới chân tháp làm cho chuyến du lịch ở đây càng thêm phong phú và sinh động hơn.

Ở thành phố ta có những hàng cây cổ thụ thuộc Công viên 30 tháng 4 trước Hội trường Thống Nhất rất đẹp, rất quý hiếm. Nhờ cái vườn cây ấy, nhìn đến Nhà thờ Đức Bà thấy huyền ảo hơn; đi dọc đường Lê Duẩn nhìn đến Hội trường Thống Nhất thấy công trình bề thế hơn và trời đất cũng cân bằng hơn; và nhìn ngược lại thấy cao ốc hiện đại mới xây dựng rất đồ sộ, hoành tráng nhưng cũng gần gũi, hài hòa với khung cảnh vốn có.

Theo kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, những mảng xanh và các hoạt động văn hóa giúp TP.HCM thêm sức sống. Ảnh: Duy Hiệu.

Giá như trong vườn cây ấy thêm những tượng nghệ thuật kết hợp với hồ phun nước nho nhỏ và những cụm đèn trang trí thật đẹp…

Và thay vào đó không phải là những bãi tập của dân quân tự vệ, của những người nửa ngồi, nửa nằm, mà là chỗ ngồi nghỉ ngơi của các cụ già hay khách du lịch, chỗ vui chơi của các bé, và những hoạt động văn hóa nhẹ nhàng như vẽ chân dung hoặc trưng bày hoa kiểng… một cách có nghệ thuật và có tổ chức.

Kiến trúc cảnh quan càng đẹp hơn, càng đầy màu sắc hơn khi có thêm những hoạt động có tính văn hóa của con người. Và cái đẹp, cái có tổ chức… sẽ đẩy lùi đi những cái thiếu văn hóa văn minh trong Thành phố, tạo cho du lịch một môi trường khoáng đạt hơn.

Dọc sông Sài Gòn, từ Tân Cảng đến Nhà Rồng không có chỗ nào để có thể ngắm nhìn được dòng sông, không có ai ngắm nhìn được mặt nước óng ánh dào dạt… trong gió sớm, nắng chiều, trong ánh điện lung linh đêm thành phố.

Trước đây ngước nhìn ra sông chỉ là những con tàu cao nghều nghệu án ngữ cả mặt sông. Công viên Bạch Đằng ư? Đó là chỗ chưa phải thật thoải mái lắm! Giá như và tất nhiên sẽ là như thế, đoạn sông này chỉ còn lại những du thuyền xinh đẹp và xuồng máy taxi, những thuyền buồm nhỏ nhẹ lướt trên mặt nước mênh mang, trên bờ là rặng cây sum suê, những bãi cỏ xanh mượt và vườn hoa nhiều màu sắc.

Chúng ta sẽ không để những chuyện đấy chỉ còn là giấc mơ nữa. Thành phố đã trả lại màu xanh cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, rồi kênh Bến Nghé… thì kiến trúc cảnh quan TP.HCM - nhất là khu trung tâm thành phố mới thực sự trở thành một trong những đối tượng quan trọng nhất cho khách du lịch.