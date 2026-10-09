Tạo điểm đến để du khách 'tiêu tiền' tại Việt Nam

Thiếu điểm mua sắm chuyên nghiệp

Báo cáo của Hiệp hội các TP du lịch thế giới (WTCF) cho thấy, trong cấu trúc chi tiêu của du khách quốc tế, chi phí dành cho mua sắm luôn chiếm tỷ trọng lớn, hiện quy mô ngành du lịch mua sắm toàn thế giới đạt 61 tỷ USD. Theo thống kê của Web Site Hotels.com, trung bình một du khách quốc tế trong các chuyến xuất ngoại chi khoảng 930 USD chi tiêu, trong đó có đến 57,76% số tiền này dùng cho mua sắm, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp.

Mặc dù nhu cầu mua sắm của du khách rất lớn nhưng ngành du lịch và thương mại Việt Nam chưa chú trọng khai thác thị trường này. Giám đốc Boston Consulting Group (BCG) Huy Bùi cho hay, chi tiêu mua sắm bình quân tại Việt Nam trên mỗi du khách hiện ở mức khoảng 162 USD, trong khi tại Singapore là khoảng 235 USD và ở Thái Lan là khoảng 300 USD.

Du khách quốc tế mua đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ tại hội chợ quà tặng Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản cho rằng, hiện du lịch Việt Nam đang thiếu vắng những cơ sở, địa điểm kinh doanh quà tặng dành cho du khách. “Hiện tại, trung tâm du lịch lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm chuyên về hàng Việt Nam như quần áo, sản phẩm đồ dùng hàng lưu niệm”, ông Thản nêu ví dụ.

Một vấn đề nữa là nhiều cơ sở dịch vụ mua sắm đạt chuẩn ở làng nghề chưa được du khách biết đến. Chủ Cơ sở kinh doanh lụa Thùy An Silk (Hà Đông) Nguyễn Thị Thúy cho biết, mặc dù đã được Sở Du lịch Hà Nội chứng nhận là cơ sở mua sắm đạt chuẩn nhưng địa chỉ mua sắm này hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn khách quen. “Du khách có đến các cơ sở mua sắm đạt chuẩn hay không còn phụ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch lựa chọn cơ sở mua sắm nào để đưa khách đến”, chị Thủy chia sẻ. Còn các công ty lữ hành thường phàn nàn hiện hầu hết các địa phương dường như không có điểm mua sắm hoạt động một cách chuyên nghiệp để phục vụ du khách. Vấn đề, cung-cầu chưa gặp nhau và sự kết nối giữa những cơ sở làm ra sản phẩm quà tặng và các nhà làm du lịch hầu như chưa có.

Cần tạo hệ sinh thái du lịch - mua sắm

Theo các chuyên gia, muốn thúc đẩy du lịch mua sắm, qua đó tăng mức chi tiêu và doanh thu từ khách quốc tế, cần sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị kinh doanh thương mại.

Bàn về giải pháp kết nối du lịch với thương mại, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho rằng các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... cần đầu tư những điểm đến kết hợp thương mại, mua sắm và trải nghiệm dành cho du khách.

Theo bà Lan, việc hình thành các điểm đến mua sắm quy mô lớn không chỉ giúp du khách có thêm nơi tiêu tiền mà còn kéo theo sự phát triển của logistics, vận chuyển và nhiều ngành kinh tế khác, trong đó có cả nông nghiệp.

Đóng góp thêm giải pháp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề xuất các địa phương phát triển hệ thống cửa hàng miễn thuế, giảm giá (outlet).

“Tại nhiều quốc gia, outlet được phát triển thành những điểm đến mua sắm, du lịch, kết hợp giữa thời trang, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm, qua đó tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng mới”, ông Tuấn phân tích.

Du khách mua quà tặng khi đến Việt Nam du lịch. Ảnh: Hoài Nam

Chia sẻ về định hướng phát triển hệ thống outlet tại Hà Nội, song hành với mục tiêu thu hút khách du lịch, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết Hà Nội là một trong những địa bàn đón khách quốc tế chủ lực của ngành du lịch Việt Nam.

Vì vậy, ngành Công Thương Hà Nội xác định 7 vị trí để phát triển các trung tâm mua sắm outlet. Trong đó, khu vực phía đông Thủ đô dự kiến đặt outlet tại xã Gia Lâm; phía Bắc tại xã Sóc Sơn; phía Nam tại đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Khu vực phía Tây được quy hoạch nhiều outlet nhất với 4 khu, tại xã Chương Mỹ, xã Thạch Thất, xã Phúc Thọ và phường Sơn Tây.

“Việc Hà Nội định hướng phát triển hệ thống outlet không chỉ góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho một mô hình bán lẻ hiện đại, mà còn tạo ra những bước chuyển mới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến mua sắm - du lịch hấp dẫn trong khu vực”, ông Hải nêu rõ.

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