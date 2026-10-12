Tạo dấu ấn sâu đậm ngay từ năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời, là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh yêu cầu phải tạo được dấu ấn sâu đậm ngay từ năm đầu tiên nhằm định hình giá trị và sức sống lâu dài, Phó thủ tướng khẳng định văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh tinh thần, là nội lực, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và đóng vai trò là hệ điều tiết cho sự phát triển quốc gia. Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24-11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Việc gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc (từ ngày 18-11 đến 24-11-2026) mang ý nghĩa sâu sắc, bởi văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, còn đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để các giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa rộng khắp.

Lưu ý công tác triển khai trong thời gian cao điểm hơn 1 tháng tới, Phó thủ tướng yêu cầu trước hết phải xác định người dân là chủ thể - vừa là người trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ, trao truyền, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp các giá trị văn hóa. Các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cộng đồng dân cư tại xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố làm trung tâm, giảm tính hành chính, tăng tính tương tác, trải nghiệm, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, các cơ quan, địa phương cần mở rộng tối đa không gian văn hóa, phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, thiết chế văn hóa - thể thao, điểm du lịch; thực hiện chính sách mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24-11.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó chính quyền định hướng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, người dân chủ động sáng tạo và doanh nghiệp đồng hành bằng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi thiết thực.

Quang cảnh hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: TTXVN

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ" gồm rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời gian, rõ nguồn lực và rõ sản phẩm. Phó thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trước ngày 15-10-2026; tổng rà soát, điều phối lịch trình các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc để tránh trùng lặp, tạo điều kiện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng tham dự. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu kế hoạch phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội về dự sinh hoạt cùng nhân dân tại cơ sở. Trong tuần lễ, Bộ tổ chức Tuần phim Việt Nam và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, di sản; chỉ đạo các thiết chế trực thuộc mở cửa tối đa, miễn hoặc giảm phí phục vụ nhân dân.

Đối với Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương chuẩn hóa dữ liệu đợt 1 trước ngày 15-10-2026 để chính thức công bố vận hành toàn quốc từ ngày 1-11-2026, đồng thời, triển khai nhắn tin thông tin tới toàn dân. Đối với UBND thành phố Hà Nội, Phó thủ tướng giao thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô cấp quốc gia...