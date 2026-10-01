Tạo dấu ấn riêng của Việt Nam khi đăng cai Năm APEC 2027

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ về định hướng, mục tiêu cũng như công tác chuẩn bị bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực của Việt Nam cho Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí, sáng 1/10. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Các mục tiêu khi Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết Năm APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam đến năm 2030, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của Việt Nam trong đóng góp vào nỗ lực chung xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tự cường và thịnh vượng.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là các địa phương đăng cai tổ chức những hoạt động của APEC, qua đó góp phần phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Việt Nam xác định Năm APEC 2027 sẽ tiếp nối và phát huy các chương trình nghị sự hiện có của APEC, đồng thời tạo dấu ấn riêng của Việt Nam trong thúc đẩy hơn nữa tiến trình hợp tác APEC, phản ánh được các ưu tiên và quan tâm của các thành viên trước những chuyển đổi sâu sắc của thế giới và khu vực,” ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong số các mục tiêu lớn mà Việt Nam đặt ra tại APEC 2027, có 2 mục tiêu rất quan trọng.

Trước hết, thông qua vai trò chủ nhà, Việt Nam sẽ đóng góp thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, bao gồm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ hai, việc đăng cai APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và các địa phương đăng cai sự kiện.

Ba tầng phối hợp trong công tác tổ chức APEC 2027

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các bên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò, sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của Ban Thư ký APEC quốc tế dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chương trình nghị sự Năm APEC 2027 cũng như tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp". Ảnh: BNG

Về cơ chế tổ chức, Thứ trưởng cho biết công tác chuẩn bị được triển khai theo 3 tầng phối hợp.

Ở tầng thứ nhất, tại cấp Trung ương, Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì, với thành viên là đại diện các bộ, ngành. Phối hợp với Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 là Ban Thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực an ninh, vật chất hậu cần, văn hóa tuyên truyền, nội dung và lễ tân.

Tầng thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện APEC.

Tầng thứ ba là sự phối hợp giữa Việt Nam, với tư cách nền kinh tế chủ nhà APEC 2027, với Ban Thư ký APEC quốc tế và các nền kinh tế thành viên.

“Ba tầng phối hợp này bảo đảm sự nhuần nhuyễn, hiệu quả để những chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện phù hợp với nỗ lực và sự điều phối hiệu quả cao nhất trong năm 2027, để đạt được hai mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027,” Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Huy động cán bộ giàu kinh nghiệm, chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nhân lực

Bên cạnh cơ chế phối hợp, công tác chuẩn bị bộ máy tổ chức và phát triển nguồn nhân lực được Việt Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đăng cai APEC 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo cấp cao, Bộ Ngoại giao đã xây dựng bộ máy tổ chức với cơ cấu tương đối rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, gồm Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban.

Để vận hành bộ máy này, Việt Nam huy động đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, từng tham gia tổ chức các sự kiện APEC trước đây, đặc biệt là những cán bộ có kinh nghiệm chủ trì các sự kiện trong Năm APEC 2017, tham gia vào các tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Theo Thứ trưởng, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong điều phối công việc tổ chức APEC. Tuy nhiên, mỗi lần đăng cai đều có sự khác biệt về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực, do đó công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên APEC. Các đối tác kỳ vọng Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, đồng thời đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC và là một trong số ít thành viên đã ba lần đăng cai Năm APEC. Các bên cũng bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị hiện nay, quyết tâm của Việt Nam cùng sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các thành viên APEC, Việt Nam sẽ bảo đảm tổ chức thành công Năm APEC 2027.

“Sự phối hợp, tham gia trong công tác tổ chức APEC không chỉ là để bảo đảm một năm APEC thành công mà đây còn là dịp rất quan trọng để chúng ta nâng tầm năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác hội nhập của Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước,” đại diện Bộ Ngoại giao nhận định.