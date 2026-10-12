Tạo dấu ấn du lịch đặc sắc từ Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Nhiều sản phẩm đồ uống và ẩm thực thu hút du khách tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội lần thứ hai năm 2026. Ảnh: Hà Trần

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi từ ngày 9 đến 11/10/2026 tại Công viên Thiên Văn học (phường Dương Nội), Lễ hội Đồ uống Hà Nội lần thứ hai năm 2026 đã chính thức khép lại, thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Sự kiện đã tạo nên một không gian văn hóa, du lịch đặc sắc, tôn vinh những giá trị truyền thống kết hợp cùng sự sáng tạo hiện đại, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu du lịch Thủ đô.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 mang chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức trên quy mô không gian mở khoảng 4.500m². Sự kiện quy tụ 60 doanh nghiệp và đơn vị với tổng số 70 gian hàng, giới thiệu hàng trăm sản phẩm và thương hiệu đồ uống đặc sắc.

Khác với các sự kiện giới thiệu sản phẩm đơn thuần, lễ hội năm nay kết hợp hài hòa giữa trưng bày, thưởng thức, giao lưu và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Điểm thu hút đông đảo công chúng nằm ở sự đa dạng, phong phú của bốn không gian chuyên đề được thiết kế bài bản.

Không gian Trà tái hiện nét văn hóa lắng đọng, thanh lịch của người Tràng An qua hương trà sen Tây Hồ, trà Shan Tuyết, trà Atiso Đà Lạt cùng các buổi thưởng trà đạo và trình diễn nghệ thuật pha trà. Không gian Cà phê tạo điểm nhấn giao thoa giữa phong cách cổ điển và hiện đại qua các workshop chuyên đề cùng nét đặc trưng của ly cà phê phin, cà phê trứng.

Trong khi đó, không gian nước trái cây và đồ uống sáng tạo mang tới màu sắc trẻ trung, giới thiệu các sản phẩm nước ép, sinh tố, kombucha, mocktail, cocktail chế biến từ nông sản Việt Nam.

Du khách thưởng thức ca phê tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội lần thứ hai năm 2026. Ảnh: Hà Trần

Bên cạnh các hoạt động thưởng thức đồ uống, lễ hội truyền tải những câu chuyện văn hóa độc đáo của Hà Nội qua từng hương vị quen thuộc như tách cà phê trứng, hương cốm mới hay chén trà sen.

Tại khu vực tiểu sân khấu, chuỗi biểu diễn nghệ thuật kết hợp âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ đã thu hút lượng lớn khán giả, gia đình và bạn trẻ đến theo dõi, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ, điểm ghi nhận nổi bật tại sự kiện năm nay là xu hướng tiêu dùng xanh và chăm sóc sức khỏe. Các dòng sản phẩm hữu cơ, ít đường, đồ uống thảo mộc, nước ép trái cây tự nhiên và sản phẩm lên men nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng.

Ban Tổ chức chú trọng khuyến khích các đơn vị tham gia sử dụng nguyên liệu sạch, ưu tiên bao bì thân thiện với môi trường và hạn chế tối đa sản phẩm nhựa dùng một lần.

Với Hà Nội, đồ uống chưa bao giờ chỉ để giải khát. Đó là cách người Hà Nội đón khách, là nhịp sống chậm giữa phố phường, là nơi những câu chuyện được bắt đầu. Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến chén trà sen Tây Hồ, là hương cốm mới thoang thoảng trong những chiều thu phố cổ, là tách cà-phê trứng - một sáng tạo của người Hà Nội.

Sự kiện cũng định hướng kết nối mạnh mẽ giữa phát triển du lịch và văn hóa ẩm thực. Ban Tổ chức hướng tới việc quảng bá các tour tham quan, trải nghiệm thực tế tại làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và các cơ sở chế biến đồ uống đặc trưng, giúp du khách tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức sản phẩm tại chỗ.

Những câu chuyện ấy đã cùng hội tụ trong không gian Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026. Mỗi gian hàng là một chặng dừng chân, mỗi ly đồ uống là một câu chuyện.

“Giá trị du lịch của Lễ hội nằm ở đó: Du khách không chỉ đến để xem, mà để nếm, để nghe, để hiểu và để nhớ. Và khi trở về, họ mang theo không chỉ một món quà, mà là một mảnh ký ức về Hà Nội để kể lại cho người thân, bạn bè. Chính vì vậy, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức, trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế’’ - ông Trần Trung Hiếu bày tỏ.

Ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh thêm, thành công của chương trình là minh chứng rõ nét cho sức mua và niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm đồ uống Việt, cũng như thương hiệu của các doanh nghiệp và làng nghề tham gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội gửi lời cảm ơn tới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, chính quyền và nhân dân phường Dương Nội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo nên không gian lễ hội an toàn, sôi động.

Thông qua lễ hội, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp thưởng thức đồ uống văn minh, nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn, đặc biệt là thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Sự thành công của Lễ hội Đồ uống Hà Nội lần thứ hai tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực, tạo tiền đề để thành phố duy trì và phát triển sự kiện thành hoạt động thường niên đặc trưng trong giai đoạn tới.