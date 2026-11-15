Tạo đà thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Chile phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống José Antonio Kast trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Diễn ra vào đúng năm Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần củng cố tin cậy chính trị, khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Chile.

Dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Chile luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm. Ngay từ thập niên 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc đấu tranh gian khổ vì độc lập và thống nhất đất nước, phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile đã phát triển mạnh mẽ. Năm 1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, bất chấp khoảng cách địa lý, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ. Hiện nay, Chile là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Trong khi đó, Việt Nam cũng là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế hợp tác liên khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế-thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 2,1 tỷ USD năm 2025, tăng 39% so với năm 2024; 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Chile cũng là nước Mỹ Latin đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam. Hai nước cùng tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Điều này đã tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường giữa hai bên.

Việt Nam và Chile hiện đang tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, khai thác khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi số và kết nối chuỗi cung ứng, hướng tới đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Có thể thấy, trong hơn 5 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Chile đã có những bước tiến quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2007 đã tạo ra khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài. Hai bên không chỉ duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác, mà quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng có nhiều bước tiến tích cực.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực biến động nhanh chóng, cả Việt Nam và Chile đều mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và hợp tác cùng có lợi. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của một nguyên thủ Chile trong vòng 9 năm không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương mà còn là dịp để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố tin cậy chính trị và định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, trong khi Chile tái khẳng định cam kết của mình đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác giữa các khu vực. Với thị trường hơn 100 triệu dân và vị trí trong ASEAN, Việt Nam có thể là người bạn đồng hành của doanh nghiệp Chile tại Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, với môi trường kinh doanh minh bạch và mạng lưới hiệp định thương mại với hầu hết các nước Mỹ Latin, Chile có thể là điểm tựa để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện trong khu vực.

Được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác, quan hệ Việt Nam-Chile có nhiều tiềm năng để phát triển lên tầm cao mới. Chúng ta tin tưởng rằng, chuyến thăm của Tổng thống José Antonio Kast tới Việt Nam lần này sẽ tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi ích chiến lược của mỗi bên, phục vụ hiệu quả lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và thế giới.